"El actor Chad McQueen, conocido por su papel en 'Karate Kid', ha fallecido".

Como performer y corredor, al igual que su famoso padre, la estrella de Hollywood Steve McQueen, Chad McQueen dejó su huella. Desafortunadamente, este ilustre hijo falleció a la edad de 63 años. La causa de su muerte sigue siendo un misterio.

En una emotiva publicación de Instagram, sus hijos Chase y Madison compartieron la triste noticia. "Con el corazón heavy, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado padre", escribieron. "Su amor por la carrera no era solo una muestra de su increíble habilidad, sino también una forma de rendir homenaje a la legado de su padre".

Lamentablemente, la familia no reveló la causa de la muerte de Chad. Al momento de su fallecimiento, tenía 63 años. Era hijo del primer matrimonio de Steve McQueen con la actriz Neile Adams. En 1980, cuando tristemente Steve falleció a los 50 años debido a cáncer, Chad tenía solo 19 años.

A lo largo de su carrera, Chad asumió diversos roles actoral. Se destacó interpretando a un karateca vengativo en dos películas de "Karate Kid" en los '80. Luego, protagonizó varias películas de bajo presupuesto como "Martial Law", "Red Line", "Surface to Air" y "Fall" hasta el 2001. Chad también era un apasionado corredor. Participó en numerous competencias y hasta fundó una compañía de automóviles y motocicletas en el 2010. Tuvo un hijo de su primer matrimonio con la actriz Stacey Toten, quien también es actor. En 1993, se casó con Jeanie Galbraith, con quien tuvo dos hijos.

Steve McQueen era conocido por su presencia estoica en la pantalla y su pasión por la carrera. En la película de thriller de 1968 "Bullitt", interpretó a un policía perseguido por asesinos de la mafia mientras conducía un Ford Mustang por las calles de San Francisco. Algunas de sus otras películas destacadas incluyen "The Magnificent Seven", "The Cincinnati Kid", "The Getaway", "Papillon" y "The Towering Inferno".

La pasión de Chad McQueen por la actuación lo llevó a asumir roles en películas como la serie de "Karate Kid" y "Martial Law". Después del fallecimiento de su padre, encontró consuelo en continuar su legado en el mundo de la carrera.

A pesar de su exitosa carrera actoral, Chad McQueen también es recordado por su pasión por el cine, demostrando su aprecio en varias películas de bajo presupuesto como "Red Line" y "Surface to Air".

