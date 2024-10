El actor Al Pacino revela su encuentro cercano a la muerte con el COVID-19 y comparte sus perspectivas sobre la vida después de la muerte.

En conversaciones con The New York Times y People magazine, el actor galardonado con un Oscar compartió su experiencia luchando contra el virus y perdiendo momentáneamente su pulso.

A los 84 años, Pacino le contó al Times en una entrevista extensiva que comenzó a sentirse "bastante mal" y luego desarrolló una fiebre, lo que lo dejó deshidratado. "Estaba allí en mi casa y me desmayé. No tenía pulso", dijo.

La estrella de "El Padrino" describió su encuentro cercano con la muerte como "Guau, ni siquiera tienes recuerdos. Nada. Extraño avena".

En cuestión de minutos, una ambulancia llegó a la residencia de Pacino y recuperó la conciencia rodeado de seis paramédicos y dos médicos, según su cuenta.

"Tenían trajes que parecían sacados de un mundo alienígena o algo así", compartió con el periódico. "Fue un poco impactante abrir los ojos y verlos a todos allí, diciendo: 'Está de vuelta. Está aquí'".

Durante una entrevista con People, Pacino habló sobre recuperar la conciencia con una sensación de confusión. "Me pregunté, ¿qué me pasó?"

El veterano del cine reflexionó sobre si realmente había muerto, a pesar de que todos lo consideraban muerto. "Creo que experimenté la muerte. Tal vez no. No lo hice", confesó.

Pacino agradeció a su "asistente fantástico" por llamar rápidamente a los paramédicos después de que su enfermera confirmara que no tenía pulso.

"Él los puso en la línea, porque la enfermera que me cuidaba dijo: 'No puedo detectar el pulso en este tipo'", recordó Pacino.

Cuando se le preguntó si el susto de salud había cambiado su estilo de vida, Pacino le dijo a People: "En absoluto".

Sin embargo, el incidente lo dejó indemne pero cambió de ciertas maneras.

Pacino, quien ahora se prepara para una adaptación cinematográfica de "El rey Lear" de Shakespeare, confirmó al Times que la experiencia tuvo un impacto metafísico profundo.

"No vi ninguna luz ni nada. No hay nada allí", aclaró. "Como dice Hamlet, 'Ser o no ser'; 'El territorio desconocido del que no regresa ningún viajero'. Y dice dos palabras: 'no más'. Fue 'no más'", agregó Pacino.

"Estás ido. Nunca lo había pensado antes. Pero ya saben, los actores: suena bien decir que morí una vez. ¿Cómo se llama cuando es 'no más'?"

La historia de Pacino se cuenta en su próxima autobiografía, "Sonny Boy", que se publicará el martes.

A pesar de su experiencia cercana a la muerte, Pacino comparte que sigue encontrando alegría en su pasión por la actuación, revelando "Sigo entreteniendo a la gente". (Siguiendo la primera frase de la entrevista de People magazine)

En su próxima autobiografía, Pacino reflexiona sobre su roce con la muerte, reconociendo que le ha dado una perspectiva única sobre la vida y su amor por el entretenimiento, diciendo "He aprendido aún más sobre el poder de la narración y el entretenimiento para sanar e inspirar".

