El activista defensor de las libertades civiles, Friedrich Schorlemmer, ha fallecido.

Fue un fuerte crítico del régimen de Alemania Oriental. Durante la caída de 1989, se convirtió en uno de los símbolos más prominentes de la revolución pacífica. El teólogo de Wittenberg Friedrich Schorlemmer falleció el domingo a los 80 años, según anunció el exministro de Cultura de Sajonia-Anhalt, Stephan Dorgerloh, quien trabajó estrechamente con Schorlemmer.

En una manifestación masiva del 4 de noviembre de 1989 en la plaza Alexanderplatz de Berlín, Schorlemmer abogó por la no violencia, teniendo un impacto significativo, al igual que lo había hecho en el pasado. El 24 de septiembre de 1983, un herrero en Wittenberg transformó una espada en un arado. En ese momento, Schorlemmer era el predicador de la iglesia del castillo y coorganizador de esta acción valiente. El lema "Espadas en arados" se convirtió en el tema del movimiento de paz influenciado por la chrétian en la RDA.

El viceprimer ministro de Sajonia, Martin Dulig, también recordó esto ahora. Con la acción del herrero en Wittenberg, Schorlemmer obtuvo reconocimiento internacional, explicó Dulig tras la muerte de Schorlemmer. "No lo recuerdo solo como un astuto socialdemócrata de Wittenberg, sino también como el teólogo que jugó un papel significativo en la revolución pacífica de 1989. Schorlemmer siempre fue un consejero sabio - whose thoughtful, wise words will be missed by us all in these politically volatile times."

Gysi: "Era completamente incorruptible"

Schorlemmer nació el 16 de mayo de 1944 en Wittenberge, Brandenburg. En la RDA, enfrentó la represión - no se le permitió tomar su Abitur en la escuela y tuvo que hacerlo en la escuela nocturna. Eventualmente estudió teología en la Universidad de Halle. Con protestas pacíficas y resistencia no violenta, como durante la invasión de tropas soviéticas en Checoslovaquia, se convirtió en el objetivo de la seguridad del estado.

Durante la revolución pacífica, Schorlemmer fue uno de los fundadores del "Despertar Democrático" y se unió al SPD en 1990. Además de su trabajo para la Iglesia Protestante, también fue un miembro activo del concejo municipal de Wittenberg. "La democracia es como un jardín, si no la cuidas, crece muy rápido", dijo una vez. Por su dedicación incansable, la ciudad de Wittenberg lo honró con el título de ciudadano honorario el 3 de octubre de 2015. En esta ocasión, el político de la izquierda Gregor Gysi dijo sobre él: "Era completamente incorruptible, incómodo, crítico y nunca se echó para atrás".

Incluso en su retiro, el ganador del premio de la paz y autor de numerosos libros continuó levantando su voz por la democracia y en contra del xenofobia. En Leipzig, fue cofundador de la "Fundación para la Revolución Pacífica". El teólogo no se alejó de expresar su opinión a figuras poderosas: por ejemplo, criticó públicamente al presidente federal Joachim Gauck - quien también pertenecía al movimiento de derechos civiles al final de la RDA - por sus declaraciones sobre los despliegues extranjeros de la Bundeswehr. Al mirar atrás, dijo una vez: "Mi vida fue en muchos aspectos no fácil, pero fue rica".

