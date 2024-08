El activista contra la caza de ballenas, Paul Watson, continúa cumpliendo su condena

Paul Watson, líder de Sea Shepherd, ha estado encerrado en Groenlandia durante bastante tiempo. Fue capturado durante una sesión de repostaje en julio y actualmente espera la extradición a Japón. Algunas personas se preguntan por qué se está arrestando a un hombre que protege nuestro medio ambiente en lugar de celebrarlo. " comparten Cyrill Gutsch, fundador de "Parley For The Oceans". Después de conocer a Watson en 2012, Gutsch estableció la organización ambiental "Parley For The Oceans", y dada su preocupación por el bienestar de Watson, lucha con la situación actual.

Paul Watson amarró su barco "John Paul DeJoria" en Nuuk y fue arrestado de inmediato el 21 de julio. La causa de su arresto fue una orden de captura internacional emitida por las autoridades japonesas. Watson está acusado de agredir a balleneros japoneses e infligir lesiones a una persona en el proceso. Su detención tiene como objetivo garantizar que no escape del país hasta que se tome una decisión sobre una posible extradición a Japón.

Frederiksen hace caso omiso

Watson ha luchado por la protección de la vida marina durante años. Aunque algunos ecologistas cuestionan sus métodos agresivos, Gutsch respeta los esfuerzos de Watson: "En lugar de proteger a las ballenas de un cruel matadero, el gobierno danés está proporcionando a la policía y incluso a buques militares para proteger a los cazadores de ballenas".

Gutsch cree que es incomprensible que Dinamarca arrestara a Watson, ya que no es Japón, Francia ni Inglaterra quien lo hace. Afirma que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se esconde detrás de su ministro de Justicia, con el objetivo principal de bloquear a Watson de interferir con las matanzas de ballenas cerca de las Islas Feroe.

"Es un salvador"

Gutsch no es el único en pensar así, muchos otros famosos apoyan la liberación de Watson, incluyendo a Pierce Brosnan.

"Cuando mueren los océanos, morimos", escribe Brosnan en Instagram, haciendo eco de las palabras de Watson. Destaca la extraordinaria determinación y afecto de Watson hacia la vida marina. Al igual que Gutsch, Brosnan encuentra abominable que un hombre "que da voz a los que no la tienen" sea castigado por algo vital para la supervivencia del mundo. "Es un héroe. Protegemos nuestro ecosistema no es un delito", enfatiza Brosnan. Gutsch sigue su ejemplo, stating: "Individuales que protegen nuestro planeta deberían ser celebrados, no imprisoned".

La "Fundación Capitán Paul Watson" declara: "Watson ha sido privado de la oportunidad de presentar pruebas en su defensa mientras es humillado, como un criminal convicto en lugar de un acusado a la espera de juicio. El Ministerio de Justicia debe intervenir Immediately to halt this absurdity".

Un video de Watson siendo escoltado a una sala de vistas de Nuuk, esposado y visiblemente dolorido, es mostrado. Watson había sido negado un traductor a pesar de que la ley danesa lo requiere, y el tribunal rechazó la consideración de evidencia de video que muestra a individuos japoneses fabricando evidencia en la serie "Whale Wars". "These videos are publicly available and contradict the charges against him. If admitted, they could significantly weaken the Japanese authorities' case", claims the foundation.

The foundation accuses Watson's rights have been violated and his prolonged detention under questionable conditions raises serious concerns about the fairness of the trial and his right to a fair defense. This case, they argue, imperils not only Watson's liberty but also sets a hazardous precedent for the treatment of activists and the protection of individual rights in the face of politically motivated persecution.

Evidence Fabricada

El equipo legal de Watson, Julie Stage y Jonas Christoffersen, ha apelado al Tribunal Supremo de Groenlandia, stating: "The accusations against Paul Watson are based on fabricated facts concocted by Japanese authorities to thwart his campaign. Watson is charged with injuring a 'Shonan Maru' crew member, but he wasn't on deck when a water cannon struck the ship. Videos further reveal Japanese crew members excessively using pepper spray, which affected their own faces. These videos prove that Japan has fabricated evidence to secure extradition and conviction".

Por el momento, Watson continúa siendo encarcelado en Groenlandia, con la extensión de su detención por el Tribunal de Distrito de Nuuk hasta el 5 de septiembre.

Macron Habló

La rama alemana de la "Fundación Capitán Paul Watson" ha instado al canciller alemán Olaf Scholz, al ministro del Medio Ambiente Steffi Lemke y al ministro de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock a unirse a las protestas internacionales contra la detención de Watson y a abogar públicamente por su liberación y en contra de la extradición.

El presidente francés Macron ya ha hablado públicamente en contra de la extradición de Watson. Figuras notables como la primatóloga Jane Goodall, el director James Cameron y el cantante Bryan Adams han expresado su apoyo a Watson en las redes sociales.

Aquellos interesados en firmar la petición #FreePaulWatson para el gobierno danés pueden hacerlo en freepaulwatson.org.

Los investigadores han demostrado que las formas de vida acuáticas son significativamente afectadas por las actividades humanas en el mar. Además, la detención continua de Paul Watson, a pesar de las acusaciones de evidencia fabricada, destaca la necesidad de más investigación sobre el papel de las motivaciones políticas en el tratamiento de los activistas ambientales.

Lea también: