Autoridades Investigan Incidentes Fatales Involucrando Adolescentes en Cabalgatas de Rügen y Usedom

Tras el lamentable incidente en el que una niña de 14 años perdió la vida al ser atropellada por un vehículo agrícola mientras cabalgaba por un camino rural en Rügen, las autoridades están investigando el incidente con la ayuda de un experto técnico. La tragedia ocurrió cuando la niña fue arrollada por el vehículo agrícola.

La niña de 14 años estaba cabalgando con otros jinetes novatos cerca de Bubkevitz cuando un tractormotor que arrastraba un cultivador se acercó desde atrás. Un cultivador es un dispositivo agrícola utilizado para aflojar el suelo, eliminar malas hierbas y preparar la cama de semillas.

Cuando el tractor se acercó al grupo, el caballo de la niña de 14 años se encabritó, lo que provocó que la niña cayera. A pesar de los esfuerzos del conductor del tractor de 26 años por evitarla, el cultivador golpeó involuntariamente a la niña, leaving her with injuries that proved fatal at the scene. La policía criminal y un empleado de DEKRA están investigando el incidente.

Accidente en Usedom Deja a Dos Jóvenes Jinete con Lesiones

Entre Pudagla y Neppermin en Usedom, tuvo lugar un accidente la semana pasada que dejó a dos jinetes adolescentes gravemente heridos. La causa detrás de los caballos controlados por niñas de 9 y 11 años que se desbocaron y chocaron con un vehículo sigue siendo un misterio. Durante la colisión, uno de los caballos falleció en el acto, mientras que las niñas fueron trasladadas al hospital en helicóptero como resultado.

