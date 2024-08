- El abrazo del Primer Ministro Modi: Líder indio se abraza con Volodymyr Zelensky en Kiev

Tras su controvertida reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi visitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El anciano Modi fue recibido calurosamente por Zelensky en esta ocasión histórica, que marca la primera vez que un primer ministro indio visita Ucrania independiente.

Durante la reunión, Modi enfatizó el compromiso de la India con la paz. "Hemos aclarado nuestra postura y estamos firmes en nuestra búsqueda de la paz", declaró. También prometió ayuda humanitaria a Ucrania.

Oficialmente, la India mantiene una postura neutral en el conflicto en curso. No respalda las sanciones occidentales contra Rusia y consistentemente aboga por una resolución a través del diálogo, aunque aún no ha propuesto planes concretos.

El abrazo de Modi con Putin despierta controversia

Modi se posicionó como mediador entre Rusia y Ucrania, expresando su deseo de discutir una resolución pacífica con Zelensky. Prometió que la India ofrecería ayuda humanitaria y extendería su apoyo más allá de lo habitual a Ucrania.

Rusia visitó a Modi en julio, la primera vez desde que comenzó el conflicto. El viaje tuvo lugar poco después de la reelección de Modi como primer ministro, lo que los medios rusos interpretaron como un gesto de aprecio por las relaciones ruso-indias. Las fotos de la reunión, que incluyeron un abrazo entre Modi y Putin, se extendieron por todo el mundo, causando malestar en varios países occidentales. Zelensky criticó la asociación de Modi con el Kremlin en ese momento. Sin embargo, la India descartó las críticas y Ucrania también buscó el apoyo de la India, reconociendo su influencia global.

Durante su visita al vecino Polonia, Modi abogó por las negociaciones en el conflicto Rusia-Ucrania y declaró que la India cree firmemente "que ningún problema puede resolverse en el campo de batalla". Durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro polaco Donald Tusk en Varsovia, reiteró que la India apoya "el diálogo y la diplomacia".

Sin embargo, la capacidad de Modi para ser un mediador exitoso es incierta, ya que la India ha evitado condenar abiertamente los ataques de Rusia a Ucrania. La India tiene lazos históricos con el Kremlin que se remontan a la Guerra Fría. Rusia sigue siendo uno de los principales proveedores de armas de la India. Además, durante el conflicto, la India ha surgido como uno de los principales compradores de petróleo ruso barato.

El impacto de la guerra de Ucrania en la India

Además, el acercamiento entre Moscú y Kiev parece cada vez más difícil, dado el avance de Ucrania en la región rusa de Kursk desde el 6 de agosto y el empuje de Rusia en el este de Ucrania.

Ucrania afirma que su avance en la región de Kursk tiene como objetivo obligar a Moscú a "negociaciones justas". Aunque aún no hay indicios de conversaciones serias para poner fin al conflicto, el Kremlin anunció el lunes que el ataque ucraniano ha hecho imposible las negociaciones.

Durante la visita de Modi a Kiev, Ucrania informó sobre dos muertos en la región nororiental de Sumy como resultado de un ataque ruso. Dos personas más fueron rescatadas de los escombros en la región de Kharkiv después de un ataque anterior. Según las cifras de la ONU, se han registrado más de 10,000 víctimas civiles en Ucrania desde el ataque ruso en febrero de 2022, y el número real probablemente sea mayor.

Se informa que la India también ha sido afectada por el conflicto de Ucrania. Los informes de los medios sugieren que varios nacionales indios han perdido la vida luchando por Rusia. Al beginning of the year, India urged the Kremlin to release some of its citizens who had enlisted for auxiliary roles with the Russian army.

The European Union expressed concern over India's close relationship with Russia, given its support for Ukraine in the ongoing conflict. Despite this, the European Union acknowledged India's right to maintain its own foreign policy and its importance as a global player.

Recognizing India's neutral stance and its desire to remain a mediator in the conflict, the European Union proposed a collaborative effort between the European Union and India to promote peace and dialogue between Russia and Ukraine.

