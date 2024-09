El abogado debería ser penalizado por exponer la identidad confidencial de un oficial de policía, abogados de la ciudad.

El centro urbano de Fontana exige que se penalice al representante legal Jerry Steering por desobediencia, varios meses después de que revelara un acuerdo cercano a los $900,000. Según la ciudad, Steering violó una orden de restricción al divulgar imágenes confidenciales de oficiales, obtenidas durante una demanda que acusaba a detectives de coerción de una confesión de asesinato de un hombre inocente después de 17 horas de interrogatorio, lo cual insistieron en que no infringía ninguna ley.

Después de su publicación en el San Bernardino Sun a finales de mayo, diversas publicaciones en EE. UU. y Europa difundieron la historia, utilizando videos y fotografías del interrogatorio de Tom Perez por los detectives David Janusz y Kyle Guthrie. Al menos una publicación también utilizó una foto de Janusz en su uniforme de policía, y otra imagen de Guthrie de una declaración en el caso.

Sin embargo, cuando CNN habló con Perez para una feature en profundidad y solicitó comentarios de las autoridades de Fontana, la ciudad acusó a Steering de revelar la identidad de un oficial encubierto yrelease información en contra de una orden judicial protectora, que pretendía proteger las "operaciones y seguridad del Departamento de Policía de Fontana" de posibles riesgos.

La ciudad, a través de su abogado Shel Harrell, solicitó que se impusieran sanciones a Steering y se le declarara en desacato, argumentando que el presunto lanzamiento de la imagen de Guthrie había dañado su "prometedora carrera" como supervisor de operaciones encubiertas.

"FPD ha tenido que retirar a su oficial encubierto clave del campo para protegerlo de los elementos del mundo criminal que había infiltrado con éxito", afirmaba la moción.

"(D)ebido a la amenaza de asesinato tras su exposición, el Sargento Guthrie ha perdido su utilidad como oficial encubierto de campo. El Sargento Guthrie ha sido retirado rápidamente de sus asignaciones encubiertas, y sus valiosas operaciones encubiertas se han desintegrado en consecuencia. La comunidad de Fontana sufrirá inevitablemente como resultado", continuaba.

Guthrie no era parte de la demanda civil en la que Perez acusó a la policía de detención ilegal y violaciones del debido proceso, entre otros cargos, aunque fue uno de los principales interrogadores de Perez.

La ciudad publica una fotografía, pero con 'barba completamente diferente'

Steering, en respuesta, argumentó que la apariencia de Guthrie no era un secreto. La ciudad misma había difundido la imagen de Guthrie, presentándolo en una fotografía de la ceremonia del empleado del año de 2019.

"(C)uando en 2020 el oficial Kyle Guthrie recibió el premio como el Oficial del Año del Departamento de Policía de Fontana para 2019, ya lucía esa barba larga", escribió Steering en su réplica a los cargos en su contra.

Lo describió como "el interrogador más cruel" de Perez.

La ciudad respondió en un escrito del 13 de septiembre: "Pero la imagen del Sargento Guthrie que Steering lanzó a los medios es más actual y muestra su verdadero aspecto durante el trabajo encubierto de FPD en 2024".

"La foto de Guthrie de 2020 muestra a un hombre más corpulento con una barba completamente diferente a la que se muestra en la foto de Steering", escribió la ciudad.

En ambas imágenes, Guthrie tiene la cabeza rapada.

En 2020, la barba de Guthrie era arguably más gruesa y corta que en la deposición del 14 de febrero de 2023. Para 2023, las patillas habían desaparecido y la cara de Guthrie estaba afeitada hasta la barbilla. Una franja gris que bajaba desde la barbilla era más pronunciada en la barba de color rojizo vista en imágenes posteriores.

Steering bromeó en la deposición que se dejó la barba para distraer a la gente de mirar la parte superior de su cabeza, a lo que Guthrie respondió: "Lo mismo".

Cuando se le preguntó si la barba era parte de su trabajo, Guthrie respondió: "Trabajo en una asignación encubierta. Entonces, no soy personal uniformado. Entonces, puedo elegir dejarme crecer el cabello, una barba - obviamente puedes ver que no tengo mucho cabello para dejarme crecer. Entonces, esta es la única cosa que tengo".

La ciudad se queja de que la deposición muestra el "aspecto actual encubierto" de Guthrie. Y en un documento de apoyo presentado ante el tribunal, el capitán Brian Binks argumentó que las imágenes de la deposición "capturaron al Sargento Guthrie mientras estaba vestido con su atuendo encubierto".

Sin embargo, el video muestra a Guthrie usando una camiseta con el logotipo del equipo de armas especiales del Valle Interior - un equipo SWAT regional.

Typicamente, los oficiales de policía encubiertos nunca usan nada que pueda identificarlos como fuerzas del orden, incluso cuando no están realizando operaciones.

"El Sr. Steering eligió publicitar el aspecto actual de Guthrie y destruir su carrera encubierta en el campo", escribió la ciudad.

La ciudad reconoce su equipo 'encubierto' en una reunión pública

La imagen fija de la deposición no estaba cubierta por la orden de restricción, pero la ciudad argumenta que no debería haber sido lanzada.

"(E)sería difícil concebir una conducta más 'irresponsable' que la decisión de Mr. Steering de devastar operaciones y carreras encubiertas valiosas de FPD al difundir imágenes de oficiales de la ciudad a su mundo criminal", escribió.

Sin embargo, solo cuatro horas después de que finalizara la deposición del 14 de febrero de 2023, Guthrie, con su barba prominente, fue agradecido y honrado públicamente junto con su equipo como los empleados del año del departamento de policía. Había cambiado su traje y corbata para la ceremonia en una reunión del consejo de la ciudad que se transmitió en vivo y se publicó un artículo posterior en el Fontana Herald News. El video del consejo de la ciudad que muestra a Guthrie y a sus colegas aún está disponible en línea.

En nombre de nuestra comunidad increíble, nos gustaría agradecerte por tu dedicación, dijo la alcaldesa de Fontana, Acquanetta Warren. "No puedo decirte cuánto amo sintonizar la televisión y ver a los oficiales de Fontana en acción de nuevo, así que gracias mucho", agregó.

En la reunión, el capitán Jim Burton del Departamento de Policía de Fontana honró a Guthrie y a sus colegas del equipo de "Respuesta Rápida" de la ciudad por sus logros en la lucha contra las armas de fuego ilegales, las drogas y otras tendencias criminales en aumento.

Afirmó que en solo las primeras seis semanas de 2023, el equipo había incautado 127,000 pastillas de fentanilo y 25 armas de fuego no autorizadas.

Sin embargo, la ciudad ahora disputa que tales acciones son seguras.

La situación se intensificó

La ciudad también sostiene que la orden de protección del tribunal sí cubría un video de interrogatorio extenso en el que la policía cuestionó duramente a Pérez, utilizó a su perro y amigo para presionarlo y finalmente lo hizo derrumbarse.

Steering declaró que revisó los documentos legales y estaba convencido de que el video no estaba sellado cuando se lo proporcionó al periodista local que expuso el asunto y "a few other media sources".

Los abogados discrepan sobre si el video estaba protegido por la orden.

Sin embargo, el tribunal no acusó a Steering de desacato hasta que CNN comenzó a informar sobre la historia, después de que otras publicaciones periodísticas ya habían sido publicadas.

La ciudad escribió: “Mr. Steering ha exacerbado ahora la situación al proporcionar a CNN los videos del oficial de Fontana, que se emitieron el 5 de septiembre de 2024 – a pesar de las enérgicas objeciones de los demandados de Fontana. Por lo tanto, la distribución del video protegido de Fontana ahora llega a millones de nuevos espectadores, algunos de los cuales pueden ser elementos criminales que buscan dañar a los oficiales de la ley de Fontana”.

CNN no ha revelado sus fuentes para los materiales utilizados en su informe.

Se solicita una audiencia sobre la moción en contra de Steering para el 27 de septiembre.

La ciudad de Fontana ha exigido que se devuelva la parte de Steering en el acuerdo de $898,000 y que se le indemnice al menos con $26,885 en honorarios legales incurridos en la revisión de su conducta.

Fontana también argumentó que todos los materiales que considera confidenciales, que se incluyeron en la historia de CNN, deben considerarse en la moción de desacato y criticó a CNN por la publicación.

CNN contactó a Steering y a Harrell, el abogado que representa a la ciudad de Fontana y a su empleado Guthrie, en busca de comentarios sobre esta historia. No ha habido respuesta de ninguna de las partes.

El Departamento de Policía de Fontana no respondió a ninguna de las preguntas de CNN antes o después de la publicación de la historia.

"I don't recall receiving your emails," dijo el jefe Michael Dorsey cuando hablamos con él después de una reunión del concejo municipal hace unas semanas.

Luego no respondió a preguntas sobre el trato a Pérez, las acciones de sus oficiales, cómo llevaron un perro a la sala de interrogatorios y si apoyaba a sus oficiales.

El Departamento de Policía de Fontana permite y parece respaldar que sus oficiales uniformados aparezcan en la televisión. Guthrie apareció brevemente en uniforme y fue nombrado en un episodio de "COPS" en 2018, antes del interrogatorio de Pérez. El departamento también se unió al programa "On Patrol: Live" este año, transmitiendo en vivo imágenes de oficiales de policía respondiendo a situaciones.

La ciudad expresó su preocupación de que el lanzamiento por parte de Steering de una fotografía más reciente de Guthrie con su verdadero aspecto podría poner en peligro la carrera de Guthrie como oficial encubierto, stating that Guthrie's image in the new photograph was significantly different from the one previously used by the city.

Después de las acusaciones de la ciudad, Steering argumentó que la apariencia de Guthrie nunca había sido un secreto, ya que la ciudad misma había presentado públicamente a Guthrie en una fotografía de la ceremonia del empleado del año de 2019.

Lea también: