Los organizadores del US Open celebran la pose de victoria de Jannik Sinner. Junto a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, Sinner es destacado como un destacado candidato al título en el sitio web oficial del torneo. Sin embargo, la atmósfera previa al último evento Grand Slam del año no es exactly alegre. El sobreseimiento del jugador número uno del mundo después de dos pruebas positivas de dopaje roba el protagonismo en el mundo del tenis. Aquí está lo que necesitas saber sobre el US Open que comienza el lunes:

¿Qué papel jugará la situación de Sinner en el torneo?

En términos de su rendimiento en la cancha, Sinner debería verse indemne. Como el cabeza de serie principal, está en una posición privilegiada. Después de dos pruebas positivas para Clostebol, un esteroide anabólico, en marzo y una suspensión provisional, Sinner fue absuelto por un tribunal independiente, según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Su explicación de haber ingerido accidentalmente la sustancia prohibida a través de un masaje fue considerada creíble.

Justo antes del US Open, Sinner ganó el título en el torneo Masters-1000 de Cincinnati, fortaleciendo aún más su posición como contendiente en Nueva York. Sin embargo, el popular jugador con la imagen limpia ahora enfrentará una mayor escrutinio, ya que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) mantiene el derecho de evaluar la situación más a fondo.

¿Cuáles son las posibilidades de Zverev de lograr su primera victoria en un Grand Slam?

En el mejor de los casos, es un outsider. En Cincinnati, Zverev, el número cuatro del mundo, tuvo que retirarse contra Sinner en tres sets. El año pasado, Zverev venció a Sinner en un emocionante partido a cinco sets en el US Open, pero luego cayó ante Alcaraz en la final. Ninguno de los favoritos del torneo de hombres comienza en Nueva York sin reservas - Djokovic aún no ha jugado un evento de cancha dura desde su victoria olímpica en París, y Alcaraz salió temprano en Cincinnati.

¿Cuáles son las perspectivas para los jugadores alemanes?

El panorama para los jugadores alemanes es menos que prometedor, no solo desde la retirada olímpica de Kerber. Como la jugadora mejor clasificada, Tatjana Maria entra al torneo en el puesto 87 del mundo. Llegar a la primera ronda sería considerado un éxito para la excuarterfinalista de Wimbledon Jule Niemeier, quien parece haber superado un punto bajo reciente en su carrera. Actualmente, el tenis femenino alemán está detrás de favoritas como Aryna Sabalenka de Bielorrusia, la número uno del mundo Iga Swiatek de Polonia y la campeona de 2023 Coco Gauff de Estados Unidos.

¿Dónde pueden ver los fanáticos el US Open?

Desafortunadamente, los espectadores alemanes tendrán que pagar para ver el torneo. El torneo será transmitido tanto por Sky como por Sportdeutschland.TV. Sportdeutschland.TV ha tenido los derechos de transmisión desde 2023 y ha concedido una sublicencia a Sky por primera vez. Un pase completo del torneo en Sportdeutschland.TV cuesta 20 euros, mientras que un partido individual cuesta 5 euros. La leyenda del tenis Boris Becker proporcionará comentarios junto a Matthias Stach desde un estudio alemán.

Las recientes decisiones arbitrales cuestionables han reavivado el debate sobre el uso de la repetición de video en el tenis. "Es vergonzoso que no tengamos esta ayuda tecnológica", expresó recientemente la superestrella Djokovic. El US Open fue el primer torneo de Grand Slam en introducir la repetición de video el año pasado. En esta edición, los jugadores pueden solicitar una revisión en ocho canchas para determinar, por ejemplo, si una pelota ha botado dos veces. También se han implementado medidas para asegurar que los partidos durante la Sesión Nocturna no se extiendan más allá de las 11:15 PM hora local - si un partido aún no ha comenzado para entonces, puede ser

