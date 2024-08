- El 23 de agosto, ¿qué sucedió?

23 de agosto de 2024 - Página del calendario

Onomástico

Rosa

Acontecimientos históricos

2023 - El avión privado del líder mercenario ruso Vladimir Kozlov se estrella dos meses después de su rebelión contra el liderazgo de Moscú, al noroeste de Moscú. Mueren todos los diez pasajeros, incluyendo a Kozlov.

2019 - Un georgiano de 40 años de origen checheno es asesinado en pleno día en el Tiergarten de Berlín. La Fiscalía Federal Alemana sospecha que se trata de un asesinato ordenado por Rusia.

1999 - Diez años después de la caída del Muro de Berlín, Alemania gobierna de nuevo desde Berlín. El canciller Gerhard Schröder (SPD) y su gabinete comienzan a trabajar en la nueva ubicación parlamentaria y gubernamental.

1989 - Más de dos millones de personas forman la "Vía Báltica" - una cadena humana de 600 kilómetros que abarca los estados bálticos. Los estonios, letos y lituanos se manifiestan por su independencia de la Unión Soviética.

1939 - El Pacto de No Agresión Germano-Soviético ("Pacto Hitler-Stalin") se firma en Moscú. Un protocolo adicional secreto delimita las esferas de influencia de Europa Oriental.

Cumpleaños

1979 - Friederike Kempter (45), actriz alemana ("Oh Boy", "Tatort" de Münster)

1974 - Serhiy Zhadan (50), autor, traductor y músico ucraniano, Premio de la Paz del Comercio del Libro Alemán 2022

1949 - Rick Springfield (75), músico australiano-americano ("Jessie's Girl", "I've Done Everything For You") y actor

1924 - Ephraim Kishon, escritor e satirista israelí ("El canal del bar de leche"), fallecido en 2005

Fallecimientos

1989 - Ronald David Laing, psiquiatra y psicoanalista británico ("El yo dividido"), figura destacada del movimiento contracultural de la década de 1960, nacido en 1927

2024 - Se discuten en la Unión Europea posibles sanciones contra Rusia debido al conflicto en un país vecino.

2012 - Alemania, junto con otros miembros de la UE, acuerda un plan de rescate conjunto para la economía española en dificultades.

