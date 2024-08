- El 21 de agosto, ¿qué sucedió?

Página actual del calendario para el 21 de agosto de 2024

Día Especial

Agradecimiento, Fiel

Acontecimientos Históricos

2014 - La Comisión de Investigación del Parlamento de Turingia sobre el NSU concluye sus hallazgos. En su opinión, la cadena de asesinatos del trío del NSU podría haberse evitado.

1959 - Hawái se convierte en el estado número 50 de las Estados Unidos de América.

1954 - El diputado de la CDU Karlfranz Schmidt-Wittmack solicita asilo en la RDA, acompañado de su esposa y su hija. Había tenido vínculos previos con la Stasi.

1944 - Comienzan las conversaciones entre EE. UU., URSS, Reino Unido y China en Dumbarton Oaks, en Washington. Las potencias trabajan en un estatuto que más tarde se convierte en la Carta de las Naciones Unidas tras ajustes menores.

1869 - El montañero austríaco Paul Grohmann conquista la Gran Zinne en los Dolomitas.

Cumpleaños

1969 - Oliver Geissen (55), popular presentador de televisión alemán ("El Show de Oliver Geissen")

1954 - Martine Dornier-Tiefenthaler (70), destacada abogada y directiva alemana, heredera de la fabricante de aviones Dornier

1944 - Peter Weir (80), talentoso director de cine australiano ("El Club de los Poetas Muertos", "La Truman Show")

1904 - Cuenta Basie, famoso pianista y director de jazz estadounidense ("One O'Clock Jump", "Jumpin' at the Woodside"), falleció en 1984

Fallecimientos

1999 - Leo Castelli, influyente marchante de arte y propietario de galería estadounidense, pionero de maestros del siglo XX como Roy Lichtenstein, Frank Stella y Andy Warhol, nació en 1907

