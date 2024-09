Ejercicios Navales: Naves chinas llegan al puerto ruso de Vladivostok

14:39 Baerbock expresa preocupación: Si Ukraine se derrumba, Moldavia sigue

La Canciller de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, destaca que ayudar a Ucrania también ayuda a la vecina República de Moldavia a mantener su existencia. "Lo que hagamos para ayudar a Ucrania, al final estabiliza Moldavia", dijo Baerbock durante una reunión de la Plataforma de Cooperación con Moldavia en la capital de Chisinau. "Está claro que la principal preocupación de la gente aquí es que si Ucrania flaquea, entonces Moldavia será la siguiente".

13:56 Ucrania: 97 trabajadores de respuesta de emergencia pierden la vida desde la invasión rusa

El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania ha cobrado la vida de 97 trabajadores ucranianos de respuesta de emergencia desde la invasión a gran escala, según un informe de Ukrinform. Un total de 395 trabajadores de respuesta de emergencia han resultado heridos durante sus misiones. Ucrania reconoce hoy como el "Día de los Rescatistas".

13:44 Periódico de EE. UU.: Rusia y Ucrania sufren más de un millón de bajas

Según una investigación del periódico estadounidense "Wall Street Journal", tanto Rusia como Ucrania han sufrido bajas significativas en la invasión rusa de Ucrania, con cientos de miles de soldados muertos o heridos en ambos bandos. El ejército ucraniano ha sufrido aproximadamente 80,000 bajas y 400,000 heridos, mientras que las bajas rusas se estiman en 600,000 - 200,000 muertos y 400,000 heridos, según las estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, según informó el periódico. Ni Kyiv ni Moscú han publicado públicamente sus propias cifras de bajas.

13:21 Munz: Rusia busca aumentar su fuerza militar con reclutamientos

Rusia busca aumentar su fuerza militar a 1.5 millones de soldados mediante decreto. Según el corresponsal de ntv Rainer Munz, este movimiento tiene implicaciones más allá del conflicto ucraniano.

12:55 Kremlin justifica expansión militar debido a amenazas en las fronteras

El Kremlin atribuye sus planes de aumentar su ejército al segundo más grande del mundo a las amenazas crecientes en sus fronteras. "Esto se debe al aumento de las amenazas en la periferia de nuestras fronteras", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una rueda de prensa. "Esto es resultado del entorno hostil en nuestras fronteras occidentales e inestabilidad en nuestras fronteras orientales. Esto requiere medidas apropiadas". El lunes, el presidente Vladimir Putin ordenó aumentar el ejército ruso en activo en 180,000 soldados a un total de 1.5 millones, lo que lo convierte en el segundo ejército más grande del mundo después de China.

12:30 Encuesta: Mayoría se opone a misiles de largo alcance para Kyiv

El gobierno ucraniano busca atacar la logística rusa - aeródromos militares, centros de mando, infraestructura. En la encuesta RTL/ntv Trendbarometer, el 64% de los encuestados rechazan la entrega de armas occidentales "capaces de alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia". El 28% las apoya. Hay una mayoría a favor de la entrega de tales cohetes entre los seguidores de los Verdes y el FDP (53% y 58%, respectivamente). Solo el 34% de los colegas de la SPD y el 31% de los seguidores de la Unión apoyan esta decisión. No hay apoyo para estos traspasos de armas entre los seguidores del BSW (0%) y solo el 4% de los seguidores de la AfD están de acuerdo. El 61% de los seguidores de la SPD y el 61% de los seguidores de la CDU/CSU rechazan tales entregas de armas. Entre los seguidores de la AfD, el 91% rechaza los traspasos de armas de largo alcance, y entre los seguidores del BSW, es incluso el 97%. La oposición a tales entregas de armas es más pronunciada en el este (83%) en comparación con el oeste (61%).

11:49 Routt, el sospechoso de asesinato, mencionó en 2022 que deseaba matar a Putin

El sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump, Ryan Wesley Routt, supuestamente expresó su deseo de matar a Vladimir Putin y Kim Jong-Un hace varios años, según fuentes del "Wall Street Journal" que hablaron con la enfermera Chelsea Walsh. Walsh conoció a Routt en 2022 mientras trabajaba en Ucrania, describiéndolo como el "americano más peligroso" que había conocido. Supuestamente intentó unirse a las brigadas voluntarias ucranianas y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

11:18 Documental controvertido "Rусские в войне" se proyectará en el festival de Toronto

A pesar de las preocupaciones iniciales de seguridad, el documental controvertido "Rусские в войне" ahora se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Se citaron numerosas amenazas como razón para la exclusión inicial de la película del festival, pero en una actualización reciente se confirmó que se proyectará después. La directora rusa-canadiense Anastasia Trofimova pasó meses con tropas rusas en la frontera de Ucrania para la película. El embajador de Ucrania en Canadá critica la decisión, afirmando que el festival "está proporcionando una plataforma para la propaganda rusa".

10:51 Embajador ruso escéptico sobre conversaciones de paz

El embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, ha expresado dudas sobre posibles negociaciones de paz en el conflicto Rusia-Ucrania. Primero se necesita un plan de paz, dijo Nechaev en Deutschlandfunk. Solo entonces Rusia puede evaluar en qué medida este plan se ajusta a sus propias ideas. Nechaev se refirió a declaraciones del Canciller Federal Olaf Scholz, quien había abogado por acelerar los esfuerzos para lograr la paz en una entrevista de ZDF la semana pasada. "Habrá sin duda otra conferencia de paz", dijo Scholz. Está de acuerdo con el presidente ucraniano Zelenskyj "que también debe haber una que incluya a Rusia".

10:31 ONU ayuda a Ucrania en la seguridad energética para el invierno

La empresa de energía ucraniana Naftogaz está intensificando su colaboración con el programa de desarrollo de la ONU, UNDP, con fines de seguridad energética. Los expertos temen que los ataques aéreos rusos a la infraestructura crítica puedan causar condiciones de invierno severas para los ucranianos, lo que podría llevar a numerosas interrupciones de electricidad, calefacción y agua potable. La UNDP busca ayudar a Ucrania a minimizar las interrupciones del suministro de la población, como el uso de generadores de gas.

09:55 Persiste el corte de energía en Sumy tras el ataqueEn el área ucraniana de Sumy, que sufrió un ataque matutino de drones Shahed rusos, 280,000 personas siguen sin energía. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 16 drones, pero los que escaparon a la destrucción causaron daños a la infraestructura crítica.

09:28 Ejecución de un POW ucraniano por parte de los rusosEl comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano informa que un POW ucraniano fue brutalmente ejecutado por las fuerzas rusas. "Los rusos degollaron a un POW ucraniano desarmado, whose hands were bound with tape, con una espada". Los actos horrendos de crueldad y barbarie rusos son incomprensibles, afirma un experto ucraniano. Hoy se compartió una fotografía del soldado caído en las redes sociales. La espada utilizada para el asesinato lleva la inscripción "Por Kursk". Los fotógrafos ucranianos Konstantin y Vlada Liberova han publicado imágenes de soldados ucranianos sobrevivientes que soportaron la cautividad rusa.

09:02 Alaudinov comenta sobre la ofensiva de KurskCuando Kyiv sorprendió a Moscú al lanzar una invasión en la región fronteriza de Kursk al comienzo de agosto, la dirección militar rusa permaneció en silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinov expresó optimismo en su canal de Telegram: "Quedémonos tranquilos, disfrutemos de los refrigerios y veamos cómo nuestros chicos destruyen al enemigo", escribió en el primer día del avance. Desde entonces, Alaudinov se ha convertido en el principal comentarista de la ofensiva de Kursk, y sus declaraciones son ampliamente difundidas por los medios rusos. Según los expertos consultados por la agencia de noticias AFP, una presencia mediática así solo es posible con la aprobación de quienes están en la cima. Al igual que el líder checheno Ramsan Kadyrov, Alaudinov parece disfrutar de un grado insólito de libertad de expresión. Algunos incluso especulan que podría ser un posible sucesor del supuesto enfermo Kadyrov.

08:42 Alemania ofrece 100 millones de euros en ayuda de invierno a UcraniaAlemania está proporcionando a Ucrania una ayuda de invierno adicional de 100 millones de euros, anunció la Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock durante una visita a la República de Moldavia en Chisinau. "Está claro que el otoño se acerca y el invierno está a la vuelta de la esquina", dijo antes de reunirse con la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Rusia está planeando otra "guerra de invierno" para hacer la vida lo más insoportable posible para el pueblo de Ucrania.

08:01 Ataque con drones rusos a instalaciones energéticas ucranianasUcrania informa sobre otro ataque importante con drones rusos. La defensa aérea derribó 34 de 51 drones rusos durante la noche, informó la fuerza aérea. Estuvieron activos en cinco regiones. Las autoridades locales también informan que las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy fueron atacadas. Se interceptaron un total de 16 drones rusos allí, y las instalaciones críticas, incluidas las redes de suministro de agua y los hospitales, se conectaron a sistemas de energía de respaldo. Los equipos de emergencia están realizando reparaciones en este momento.

07:37 Pérdidas militares rusas en UcraniaSegún el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha sufrido 1,020 bajas, incluidas muertes y heridos, desde ayer. Esto eleva el total de pérdidas rusas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 a 635,880. En las últimas 24 horas, seis sistemas de artillería y dos tanques resultaron dañados o destruidos, y también se perdieron seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Aeropuerto militar ruso atacado por drones ucranianosSegún el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post", el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones de ataque ucranianos, y se compartieron videos con detonaciones audibles. Se cree que allí están estacionados bombarderos estratégicos equipados con misiles, que Rusia utiliza para atacar ciudades ucranianas.

06:35 Stoltenberg apoya el debate sobre armas de largo alcance para UcraniaEl secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoya el debate en curso a nivel internacional sobre la posible autorización para que Ucrania ataque territorio ruso con armas de largo alcance occidentales. "Es decisión de cada aliado, pero es crucial que coordinemos estrechamente, como lo hacemos", dijo Stoltenberg a la emisora británica LBC. Ucrania ha estado instando a sus aliados durante semanas para que permitan atacar centros de mando, aeródromos y infraestructura rusos. En cuanto a la preocupación por la posible escalada del conflicto, Stoltenberg dijo que no hay opciones sin riesgos en la guerra. "Pero aún creo que el mayor riesgo para nosotros es que Putin triunfe en Ucrania".

06:13 La plataforma de propaganda estatal rusa RT prohibida en Facebook y WhatsAppMeta, la empresa matriz de Facebook, ha bloqueado la difusión de propaganda estatal rusa a través de outlets como RT en todo el mundo, anunció Meta. RT (anteriormente Russia Today) y las organizaciones afiliadas quedarán prohibidas en las aplicaciones de Meta, incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. RT ya ha sido bloqueado en la UE desde la primavera de 2022 debido a las campañas de desinformación en torno a la invasión rusa de Ucrania. Lee más aquí.

05:33 Lukashenko perdona a 37 presos en Bielorrusia

El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido clemencia a 37 convictos. El gobierno bielorruso en Minsk implica que estas personas fueron encarceladas por "extremismo", un término que se utiliza con frecuencia en Bielorrusia para difamar a los críticos del gobierno. Entre los que han recibido clemencia hay seis mujeres y varias personas con problemas de salud. No se proporcionan detalles específicos sobre los 37 individuos a los que se les ha concedido la clemencia. En los últimos meses, Bielorrusia ha concedido repetidamente la clemencia a los presos que protestaron contra el gobierno. En agosto, Lukashenko perdonó a 30 presos políticos, seguidos de otros 30 a principios de septiembre. En cada ocasión, Lukashenko ha destacado que los presos han demostrado arrepentimiento y han pedido perdón.

03:11 Informe de la ONU: Peoramiento de la situación de los derechos humanos en RusiaSegún un informe de la ONU, los derechos humanos en Rusia están siendo sistemáticamente violados. "Ahora, hay un esquema sistemático y respaldado por el Estado de abusos de los derechos humanos", reporta Mariana Katzarova. Designada como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación en Rusia en 2023, la búlgaro Katzarova afirma en su informe que este sistema está diseñado para aplastar la sociedad civil y la oposición política. Los críticos de la disputa de Rusia con Ucrania y los disidentes están siendo cada vez más perseguidos. Katzarova estima que hay al menos 1372 prisioneros políticos. Estos activistas de derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra han sido acusados y sentenciados a largas condenas en prisión basadas en cargos fabricados. Han sufrido tortura mientras estaban detenidos. Los prisioneros políticos están confinados en aislamiento, mientras que otros son internados involuntariamente en instituciones psiquiátricas. Estos son solo los casos conocidos por Katzarova; el número real podría ser mayor, según un asistente.

23:24 Suecia supervisará la presencia propuesta de la OTAN en FinlandiaLa OTAN está planeando establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia potencialmente asumiendo el papel principal. Esto implica un modelo único de fuerzas multinacionales de la OTAN, titulado Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF), similar a las de otros países de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homólogo finlandés, Antti Häkkänen, anunciaron esto en una conferencia de prensa en Estocolmo. Jonson expresa orgullo por haber sido pedido por Finlandia para servir como la "nación marco" para esta presencia. Esta presencia fortalecerá la seguridad general de la OTAN.

El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania ha llevado a importantes bajas militares en ambos lados, con estimaciones que sugieren que Rusia ha sufrido alrededor de 600,000 a 200,000 soldados muertos y heridos (Referencia: 13:44 Periódico de EE. UU.: Rusia y Ucrania sufren más de un millón de bajas).

Para fortalecer su ejército, Rusia ha recurrido a rachas de reclutamiento, con el objetivo de aumentar su fuerza militar a 1,5 millones de soldados (Referencia: 12:31 Munz: Rusia busca aumentar su fuerza militar con rachas de reclutamiento).

Lea también: