Effenberg subraya la necesidad de que la defensa del Bayern Munich se fortalezca una vez más.

Sin título: Recuperar la supremacía requiere estabilidad defensiva, según Stefan Effenberg

Stefan Effenberg cree que recuperar la supremacía requiere una mejora en la estabilidad defensiva. "El Bayern encajó 45 goles en la Bundesliga el año pasado, lo que no es un signo de estabilidad. No se puede asegurar un campeonato con tantos goles en contra", escribió Effenberg en un artículo para t-online.

Effenberg espera ansiosamente que Vincent Kompany reconozca este problema y lo aborde. En el corazón de la defensa, una formación sólida y una fe consistente en los jugadores son esenciales para crear una base fuerte. Desafortunadamente, hubo una rotación excesiva bajo Thomas Tuchel la temporada pasada, lo que planteó preguntas sobre la seguridad necesaria.

Esperanza y Misterio

Min-jae Kim (27) y Dayot Upamecano parecen ser las principales opciones. Effenberg destaca las actuaciones de Upamecano con Francia, aprobando la confianza incondicional del entrenador nacional Didier Deschamps en él. Esto contrasta con la falta de confianza recibida de Julián Nagelsmann y Tuchel en Múnich. Por lo tanto, a Effenberg no le parece plausible un traspaso de Jonathan Tah, ya que tanto Kim como Upamecano merecen más confianza.

El jugador alemán con más partidos en la historia, Lothar Matthäus, no entiende la decisión del Bayern de vender a Matthijs de Ligt (25) al Manchester United. Matthäus, ahora de 63 años, no habría tomado esa decisión. De Ligt demostró ser el defensa central más confiable en los últimos dos años. Mientras tanto, Upamecano tuvo inconsistencias y Kim luchó en la segunda mitad de la temporada pasada. En la opinión de Matthäus, un campeonato o título de la Liga de Campeones no se ganaría con Eric Dier, que falta de la calidad necesaria. El nuevo fichaje, Hiroki Ito, jugó principalmente como parte de una defensa de tres en Stuttgart.

