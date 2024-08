- Efectos del consumo de medios en las escuelas de Sajonia

Optimismo sobre la Ansiedad del Futuro: El Impacto del Consumo de Medios se Está Volviendo Cada Vez Más un Tema en las Escuelas de Sajonia. Las Plataformas de Medios Sociales como TikTok o Instagram Están en el Escenario. Una Inundación de Noticias Negativas sobre Guerras, Crisis y Desastres Está Haciendo que los Estudiantes se Sientan Ansiosos, Según un Artículo de Blog del Ministerio de Educación de Sajonia.

Viviendo en una Crisis Constant

"I notice that muchos estudiantes se sienten abrumados e impotentes. Sienten que están viviendo en una crisis constante donde no pueden hacer nada y no se está haciendo nada por ellos. Sus sentimientos de impotencia se exacerbán por las muchas actualizaciones de noticias que reciben diariamente a través de las redes sociales", explicó Amy Kirchhoff, Presidenta del Consejo Estudiantil Estatal de Sajonia.

La neurocientífica Maren Urner ve consecuencias adicionales para la generación más joven debido a la prevalencia de las redes sociales: "En primer lugar, está la disponibilidad constante. Internet y smartphones crean una presión constante, acompañada de preguntas como: ¿Qué podría estar perdiéndome ahora? ¿Cuándo reaccionarán mis amigos a mi publicación, historia o video?"

El Consumo de Noticias Negativas Puede Llevar a una Visión de Mundo Negativa

Según Urner, hay una relación comprobada entre el tiempo de uso prolongado de las redes sociales y los sentimientos de soledad y enfermedades mentales como la depresión. El consumo adictivo de noticias negativas puede llevar a una visión de mundo excesivamente negativa e impotencia durante esta etapa crucial de la vida.

Fortaleciendo la Resiliencia con Noticias Positivas

En la Oberschule Elstra (distrito de Bautzen), están combatiendo esta tendencia con noticias positivas. La directora Jana Schwan introdujo un "Taller del Futuro" el año pasado, donde los estudiantes trabajan en proyectos autoelegidos todos los viernes, centrándose en temas como ayudar a los demás, el medio ambiente, los animales o las plantas.

"No solo queremos hablar de cómo podemos impulsar el desarrollo sostenible, queremos ponernos en acción", informó Schwan. Para fortalecer la resiliencia de los estudiantes contra la dominancia de las malas noticias, el Taller del Futuro comienza con "Buenas Noticias", como informes sobre nuevas áreas protegidas en el Ártico o menos residuos en Alemania.

"Después de eso, nos ponemos en acción nosotros mismos y creamos 'Buenas Noticias' en Elstra haciendo algo bueno juntos con los niños justo aquí en el lugar", explicó la directora. Los estudiantes ya han utilizado la pesca magnética para eliminar los escombros metálicos de las aguas locales, han construido hoteles de insectos o casas de pájaros, han plantado praderas de flores silvestres, manzanos, han cantado en un hospicio o han embellecido el patio de la escuela.

Las Noticias Positivas como un Contrapeso

Amy Kirchhoff del Consejo Estudiantil Estatal ve esto como un enfoque constructivo: "Las noticias negativas se presentan más prominentemente en los medios. Es sensato hablar sobre las noticias positivas y crear un contrapeso". Es particularmente efectivo cuando los niños y los jóvenes pueden co-diseñar activamente su escuela. En lugar de sentirse impotentes, pueden experimentar un sentido de eficacia personal.

"Para combatir este sentimiento abrumador de impotencia y centrarse en el cambio positivo, Amy Kirchhoff sugiere que las escuelas deberían prestar más atención a las noticias positivas y permitir que los estudiantes contribuyan a crear sus propias 'Buenas Noticias'".

"La implementación de actividades como el 'Taller del Futuro' en la Oberschule Elstra, centrado en las noticias positivas y la acción, puede ayudar significativamente a los estudiantes a mantenerse resistentes contra la dominancia de las noticias negativas, mejorando así su sentido de enfoque y eficacia personal".

