EE.UU. llega discretamente a un acuerdo con Qatar para mantener operativa la mayor base militar de Oriente Próximo

El acuerdo, que no se ha anunciado públicamente, pone de relieve la confianza de Washington en el pequeño país del Golfo, que recientemente ha desempeñado un papel central en la mediación para la liberación de estadounidenses cautivos en Gaza y Venezuela.

La base aérea de Al Udeid, situada en el desierto al suroeste de Doha, es la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio y puede albergar a más de 10.000 soldados estadounidenses.

El Secretario de Defensa, Lloyd Austin, visitó Al Udeid el mes pasado, donde agradeció a Qatar el aumento del gasto en la base.

Pero no mencionó la renovación y la administración Biden no la ha hecho pública, en un momento en el que Qatar está siendo objeto de un creciente escrutinio por acoger a altos dirigentes de Hamás. Funcionarios qataríes han replicado que Hamás sólo pudo abrir una oficina política en Doha a petición de Estados Unidos durante la administración Obama.

La base ha sido un centro neurálgico para las operaciones aéreas del Mando Central de Estados Unidos en Afganistán o sus alrededores, Irán y Oriente Próximo. Las fuerzas aéreas qataríes y británicas también operan desde la base.

La ampliación se produce en un momento en que Estados Unidos ha reforzado su presencia en la región ante la escalada de amenazas de grupos militantes respaldados por Irán en Irak, Siria y Yemen.

Después de que Hamás secuestrara a unos 240 rehenes en Israel el 7 de octubre, Qatar ha sido el principal intermediario con Hamás para lograr la liberación inicial de decenas de rehenes israelíes e internacionales. Sigue siendo fundamental en las conversaciones para intentar reactivar las negociaciones sobre los rehenes, coordinándose con la CIA y el Mossad israelí, así como con Egipto.

Su participación en los meses de negociaciones sobre los estadounidenses detenidos por Venezuela fue menos pública, pero salió a la luz después de que el presidente Nicolás Maduro liberara a 10 estadounidenses el mes pasado a cambio de un estrecho aliado acusado por Estados Unidos de blanquear cientos de millones de dólares.

La participación de Qatar en ambas series de negociaciones se ha considerado una ampliación del papel mediador que el país ha asumido con otros enemigos de Estados Unidos, como Irán y los talibanes. Según los analistas, su enorme riqueza en petróleo y gas natural, unida a su capacidad para actuar como facilitador, permiten a Qatar jugar por encima de sus posibilidades.

Aunque su acogida a los dirigentes de Hamás no era ningún secreto, la brutalidad de la masacre del 7 de octubre en Israel ha encendido las críticas contra Qatar y los llamamientos para que expulse a Hamás.

El presidente Joe Biden ha hablado de sus conversaciones con el emir de Qatar, pero en ocasiones no les ha dado el crédito que creen merecer. Biden no mencionó a Qatar en un artículo de opinión publicado en noviembre en The Washington Post, mientras que sí se hizo referencia a Egipto y a otros aliados de Oriente Medio. Biden tampoco destacó en su declaración oficial el papel de Qatar en la liberación de los detenidos en Venezuela.

El Pentágono también declinó la solicitud de comentarios de la CNN el martes.

Miles de afganos fueron trasladados en avión de Kabul a Al Udeid durante la caótica retirada estadounidense de Afganistán en 2021. El personal militar estadounidense luchó para atender la afluencia masiva de refugiados de lo que Biden llamó "uno de los mayores y más difíciles puentes aéreos de la historia."

Qatar ha destinado miles de millones de sus propios fondos a mejorar las instalaciones para los aviadores estadounidenses en la base. Al Udeid se convirtió en la principal base aérea del CENTCOM en 2003, desplazando fuerzas y activos de la Base Aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, donde la presencia de un gran número de militares estadounidenses era más delicada y controvertida.

Aunque Austin no anunció la ampliación del acuerdo de Al Udeid durante su visita a la base el mes pasado, sí dijo que EE.UU. y Qatar "darán formalmente pasos adelante para ampliar y reforzar nuestra relación bilateral en materia de defensa."

"Lo haremos a través del compromiso de Qatar de contribuir con importantes recursos para aumentar las capacidades aquí en la base aérea de Al Udeid, y eso apoyará a nuestras dos fuerzas en los años venideros", añadió Austin.

