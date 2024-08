EE.UU. expresa su preocupación por la posible ausencia de personal estadounidense para mantener el equipo militar en Ucrania.

La Administración Biden cancela el plan de enviar civiles estadounidenses a Ucrania para mantener equipo militar occidental, incluyendo cazas F-16, según reporta el "Washington Post". Este debate sobre el envío de civiles estadounidenses a un país en guerra contra las fuerzas rusas ha estado hirviendo desde el inicio de la guerra. Con la llegada tardía de cazas F-16 a Ucrania, el tema ha cobrado fuerza. Los primeros seis de los 80 F-16 prometidos aterrizaron en Ucrania a finales de julio. "Detrás de escena, las agencias de inteligencia están preocupadas por la posibilidad de que Rusia objetivo a contratistas estadounidenses en Ucrania", admitió un funcionario estadounidense.

16:14 Preocupación por María Kolesnikova: La oposición bielorrusa califica el tratamiento en prisión como "brutalidad medieval"La oposición bielorrusa está preocupada por el bienestar de la activista opositora María Kolesnikova. "La información que hemos recibido de sus compañeros de prisión sobre María Kolesnikova es preocupante", declaró Svetlana Tikhanovskaya, la líder exiliada de la oposición bielorrusa, en X. Kolesnikova ahora pesa solo 45 kg, está demacrada y soporta condiciones inhumanas en aislamiento perpetuo. Tikhanovskaya acusa a las autoridades de la prisión de "atrocidades medievales" y "ejecución lenta y deliberada" de la conocida crítica del gobierno.**

15:36 Producción de armamento: Oficiales ucranianos se reúnen con asesores de seguridad estadounidense, británico, francés y alemánUna delegación ucraniana encabezada por la Ministra de Economía Julia Svyrydenko y Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente, se reúne con asesores de seguridad estadounidense, británico, francés y alemán en Washington, según "Kyiv Independent". Los temas de discusión incluyen la producción conjunta de armas, posibles inversiones occidentales en la industria de defensa ucraniana y, en particular, la necesidad de fortalecer la defensa aérea de Ucrania y garantizar aún más el sistema de energía, según la Oficina del Presidente. "Este es un punto crítico en el que debemos hacer un esfuerzo máximo para ayudar a Ucrania a lograr la victoria. Es importante aprovechar este momento sabiamente", afirmó Yermak.**

14:56 Moscú oculta el conflicto detrás de festividades y celebracionesLa guerra entre Ucrania y Rusia sigue ardiendo en el frente, pero la población de Moscú remains ajena a los ataques con drones, depósitos de petróleo en llamas y víctimas civiles. El corresponsal de ntv Rainer Munz revela cómo la ciudad intenta ocultar el conflicto por todos los medios.**

14:25 Ucrania: Múltiples fallecidos tras ataque ruso en Chasiv YarAl menos cinco civiles perdieron la vida en un ataque ruso a la ciudad de Chasiv Yar en la línea del frente en la región de Donetsk, según confirmó el gobernador de la región, Vadym Fillaschkin, en Telegram. Los fallecidos tenían entre 24 y 38 años. El caos estalló en las primeras horas de la mañana, con proyectiles impactando en una residencia privada y un edificio de apartamentos.**

13:53 Tras el ataque ruso, Kharkiv rinde homenaje a los fallecidosDespués de un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv, sobrevivientes y familiares están de luto por las víctimas. Según el gobernador de la región de Kharkiv, Oleg Synegubov, siete personas murieron y 97 individuos, incluyendo más de 20 menores, resultaron heridos en el ataque del viernes por la noche. La víctima más joven tenía solo diez meses.**

13:28 Ministro de Defensa de Ucrania Lamenta el Despido del Jefe de la Fuerza Aérea "Probablemente diría que es una rotación, pero es lamentable", dijo el Ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Ummerov, en una entrevista con CNN, en respuesta a preguntas sobre la relación del despido con la pérdida del caza. Él enfatizó que los dos temas son distinctos y destacó que la investigación sobre la causa raíz está en curso. "No quiero especular", concluyó.**

13:03 Primera Ministra Danesa: No Hay Alternativa Funcionando a la Victoria de Ucrania en el Conflicto Contra RusiaSegún "European Pravda", la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró durante la conferencia GLOBSEC en Praga que Ucrania debe vainqueur en su conflicto contra Rusia. "Es un resultado inevitable. No hay alternativa a que Ucrania emerja victoriosa. Porque si Rusia gana, no solo Ucrania sufrirá la derrota, sino que nosotros también", se cita a Frederiksen diciendo. Frederiksen también destacó que hay un consenso casi unánime sobre este tema dentro de la Unión Europea. "Europa nunca ha estado tan unida como ahora (...). A veces tenemos desacuerdos internos (...) Pero son 26 contra uno", cita "European Pravda" a Frederiksen, refiriéndose a toda Europa contra Rusia.**

12:15 Rusia Declara Control Sobre Kirove en la Región de DonetskLas fuerzas rusas supuestamente han tomado el pueblo de Kirove en la región oriental ucraniana de Donetsk, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Las fuerzas rusas han estado haciendo avances lentos pero constantes en el frente en el este. Donetsk, junto con Luhansk, forma la región industrialmente importante de Donbass. Las dos regiones, junto con Zaporizhzhia y Kherson más al sur en Ucrania, supuestamente fueron anexadas por Rusia en septiembre de 2022, a pesar de que las tropas rusas no tienen el control completo de ellas. Ucrania planea recuperar todos los territorios - incluyendo la península de Crimea, que fue anexada en 2014 y se encuentra muy al sur de Kherson.**

11:45 La región rusa de Belgorod bajo fuego ucraniano, informa el gobernador

Según informes rusos, las fuerzas ucranianas han atacado la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó víctimas y heridos a través de su canal de Telegram. Un ataque en la ciudad de Belgorod alrededor de las 11 PM dejó tres muertos y más de 30 heridos, incluyendo a tres niños, según Gladkov. Se informaron daños en más de una docena de edificios y 47 vehículos.

11:10 Elecciones en Moldavia enfrentan desinformación rusa, dice experta

Moldova celebrará elecciones presidenciales el 20 de octubre y un referéndum sobre la constitucionalización de la membresía en la UE, con la participación de 2.5 millones de residentes. Brigitta Triebel, directora de la oficina de Konrad-Adenauer-Stiftung en Chisinau, afirma que Rusia está manipulando las elecciones a través de la desinformación y noticias falsas. "Los rusos propagan 'Si quieres evitar un conflicto como el de Ucrania, vota por partidos prorrusos'", explotando las ansiedades de los ciudadanos.

10:49 Ucrania intercepta 24 drones rusos en 24 horas, informa la Fuerza Aérea

La fuerza aérea ucraniana afirma haber interceptado 24 drones rusos, después de que las fuerzas rusas lanzaran 52 drones contra objetivos ucranianos durante la noche del viernes al sábado. Ocho regiones de Ucrania fueron afectadas por este ataque, con 25 drones cayendo solos y tres infiltrándose en Rusia y Bielorrusia. No se informaron bajas ni daños mayores. Kyiv sufrió cuatro ataques con drones esta semana, y todos los drones que atacaban la ciudad fueron interceptados.

10:16 Video obtenido por blogueros rusos muestra presunto ataque ucraniano a convoy militar ruso en Kursk

Blogueros militares rusos compartieron un video en Telegram que supuestamente muestra un ataque a un convoy militar ruso en la entrada del pueblo de Swannoje en la región de Kursk. El video muestra vehículos destruidos y un puente derrumbado sobre el río Seym en Kursk.

09:34 Reportan ataque ucraniano en la ciudad rusa de Shebekino

Las autoridades de Shebekino, una ciudad en Belgorod, informan lesiones por ataque ucraniano a una mujer el sábado. Shebekino se encuentra cerca de la frontera con Ucrania.

09:00 Ucrania publica pérdidas de tropas rusas en Ucrania

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha perdido alrededor de 614,950 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, y 1,360 en las últimas 24 horas. Además de las tropas, se informan la destrucción de ocho tanques, 42 sistemas de artillería y 18 drones durante este período. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido 8,582 tanques, 17,614 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,471 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas en una cifra menor.

08:35 Ataque ucraniano en Belgorod deja cinco muertos en Rusia, según autoridades locales

Según las autoridades locales en Belgorod, cinco personas murieron y 46 resultaron heridas en un ataque ucraniano alrededor de las 11 PM. 37 personas fueron hospitalizadas, incluyendo a siete niños, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Un video, aparentemente de una cámara de tablero y que circula en las redes sociales, muestra una explosión después de que otro coche es volado en pedazos. Sin embargo, no se puede garantizar la verificación independiente de tales afirmaciones y grabaciones.

07:48 Medios independientes rusos informan sobre al menos 66,471 soldados rusos muertos en Ucrania

Según el medio independiente ruso Mediazona, al menos 66,471 soldados rusos han muerto en Ucrania. El informe cubre los nombres de los soldados encontrados a través de la investigación de fuentes abiertas por Mediazona y BBC News Russian. El número real de pérdidas podría ser mayor, ya que solo se incluyen los casos identificados en este informe. Ucrania afirma más de 600,000 bajas de soldados rusos, con cifras similares de estimaciones occidentales, aunque estas son probablemente cifras mínimas.

07:15 El número de muertos aumenta a siete después del ataque ruso en Kharkiv, Ucrania

Siete personas murieron y 97 resultaron heridas, incluyendo más de 20 menores, en Kharkiv después de un ataque ruso en la ciudad, según Oleg Synegubov, gobernador de la región de Kharkiv, a través de Telegram. Un ataque con una bomba D-30 SM-Lenkluftbombe apuntó a un parque infantil y un edificio residencial de 12 pisos en Kharkiv, lo que provocó un incendio que continuó hasta la mañana del sábado.

06:27 ISW: El descontento del público ruso con Putin alcanza un récord histórico

Según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la población rusa está cada vez más descontenta con su gobierno y el presidente Vladimir Putin después de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Una encuesta de la Fundación de Opinión Pública, controlada por el estado, revela que el 28% de los encuestados están descontentos con las acciones de las autoridades rusas después de la incursión. Citando estadísticas del Centro de Investigación de Opinión Pública (VCIOM), controlado por el estado, la aprobación de Putin ha caído 3.5 puntos porcentuales a 73.6% durante la última semana de agosto, lo que marca un récord histórico desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. ISW señala que estas encuestas muestran un aumento de la insatisfacción social desde la incursión en la región de Kursk por parte de Ucrania.

05:40 Ciudadanos colombianos en custodia rusa por ayudar a UcraniaLa seguridad del Estado ruso FSB ha informado que ha detenido a dos ciudadanos colombianos que supuestamente lucharon por Ucrania. Alexander Ante y José Aron Medina fueron entregados por Venezuela después de su captura por las autoridades locales durante una escala en Caracas antes de regresar a Colombia. Los medios de comunicación españoles especulan que los dos hombres se unieron a la Legión Internacional durante el verano de 2023. Fueron arrestados en el aeropuerto de Caracas a mediados de julio. Las pruebas obtenidas por el FSB muestran su participación en el conflicto y su vestimenta militar ucraniana.

04:47 Pavel: Avance ruso hacia Pokrovsk no relacionado con operaciones ucranianas en KurskEl presidente checo Petr Pavel cree que el avance ruso cerca de Pokrovsk en la óblast de Donetsk no tiene relación con las operaciones ucranianas en la óblast rusa de Kursk. Pavel cree que no hay relación directa entre el rápido progreso de las fuerzas rusas en el frente de Pokrovsk y las acciones de Ucrania en Kursk, según compartió con Radio Liberty. "La administración rusa está determinada a anexionar los territorios de las cuatro óblast – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk y Jersón – que considera sus propias durante un período favorable para los combates militares", explicó Pavel, según "Ukrainska Pravda".

03:47 Stoltenberg: Avance ucraniano en Kursk está justificadoEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha considerado legítima la incursión de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk. Ucrania tiene derecho a defenderse, enfatizó Stoltenberg al periódico Welt am Sonntag. Además, aclaró que el derecho internacional no limita este derecho más allá de la frontera. En cuanto a las acusaciones de advertencia previa de Occidente sobre ataques a territorio ruso, Stoltenberg afirmó que Ucrania no consultó con la OTAN sobre el avance en Kursk y que la OTAN no tuvo papel en el asunto.

02:48 Ucrania acusa a Rusia de amplio despliegue de armas químicasDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, se han informado más de 4.000 incidentes de uso de armas químicas en las líneas del frente, según las autoridades ucranianas, según el "Kyiv Independent". Más de 3.100 de estos incidentes se documentaron desde diciembre de 2023, lo que indica un aumento significativo en el despliegue de armas químicas en comparación con los aproximadamente 600 incidentes en enero. Un registro compilado por Ucrania muestra un pico en los casos informados en mayo de 2024, con un récord histórico de 715 incidentes, después de lo cual el número disminuyó gradualmente durante los meses de verano. No hay datos disponibles para agosto.

01:49 La Corte Penal Internacional exige la detención de Putin durante su visita a MongoliaUn representante de la Corte Penal Internacional (CPI), Fadi el-Abdallah, ha informado a la BBC que, como estado miembro, Mongolia está obligado a hacer cumplir la orden de arresto emitida contra el presidente ruso Vladímir Putin durante su visita del 3 de septiembre al país. Como miembro de la CPI que ha ratificado el Estatuto de Roma, Mongolia está obligado a detener a Putin cuando llegue a su territorio. La CPI emitió la orden de arresto contra Putin en marzo de 2023 por la supuesta deportación forzada de niños de las regiones ucranianas ocupadas por Rusia.

00:33 Llamada por video entre Biden y von der Leyen para conmemorar el aniversario de la invasión rusaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destaca la importancia de las sólidas relaciones transatlánticas, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre, durante la ceremonia del Premio Transatlántico checo-eslovaco (CSTA). Durante su discurso de aceptación en la conferencia de seguridad Globsec en Praga, von der Leyen recuerda una llamada por video con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en el primer día de la invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022). "Acordamos nuestra respuesta a la guerra de Putin", dice von der Leyen. Europa y América reafirman su compromiso de "estar juntos en el lado correcto de la historia".

23:19 Muertes rusas después del ataque ucraniano en BelgorodAl menos cinco personas han perdido la vida en los recientes ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod, según informan fuentes rusas. Una mujer y cuatro hombres murieron instantáneamente, según el gobernador regional Vyacheslav Gladkov, quien difundió la información a través del servicio de mensajería Telegram. Treinta y siete personas resultaron heridas. Ucrania supuestamente utilizó municiones.cluster y lanzó ataques con cohetes múltiples en Belgorod y la región circundante.

22:01 Ucrania busca IA para enjambres de drones y tecnología de cohetes económicosUcrania busca colaborar con fabricantes de armas para diseñar IA para enjambres de drones y cohetes asequibles para contrarrestar los drones suicidas rusos, según declaró el ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, en el Foro Globsec en Praga. Durante toda la invasión rusa, tanto Ucrania como Rusia han invertido significativamente en tecnología de drones, transformando la guerra contemporánea. Según Fedorov, los soldados ucranianos ahora se enfrentan a diversos obstáculos, como hardware ruso, infantería, agotamiento de municiones, drones suicidas y drones de reconocimiento. Para abordar estos problemas, el ejército ucraniano emplea drones de visión

21:32 Ucrania Adquiere Municiones de Artillería CríticasLa Ucrania está obteniendo su primera asignación de municiones de obús de la coalición euroamericana. Esto lo reveló el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavský, en Bruselas. Las municiones de artillería de 155 mm son cruciales en el campo de batalla. "La iniciativa de municiones checa está cumpliendo su promesa y para fin de año entregaremos medio millón de proyectiles de gran calibre. Se entregaron alrededor de 100,000 piezas cada uno en los meses de julio y agosto", dice Lipavský.

