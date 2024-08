- Ed Sheeran se une al club de fútbol Ipswich Town

El músico Ed Sheeran (33) se une al club de fútbol inglés Ipswich Town. Ha comprado una pequeña participación en su equipo de la ciudad natal, que anunció en Instagram. "Es el sueño de todo aficionado al fútbol poseer el club que apoyan, y estoy muy agradecido por esta oportunidad", escribió.

El club de fútbol, ubicado en el condado de Suffolk en el este de Inglaterra, Recently promoted and is now playing in the Premier League. Sheeran ("Perfect", "Shape of You") ha apoyado al club durante mucho tiempo y fue patrocinador del kit hace unos años. Ha sido visto en varios partidos en el estadio.

Carta de amor a su ciudad natal

Sheeran escribió que ha vivido en Suffolk desde los tres años. Ha viajado por el mundo y a veces se siente como un extraño en las grandes ciudades. Suffolk e Ipswich siempre le han hecho sentir parte de una comunidad y protegido.

La participación de Sheeran en el club de fútbol es del 1.4 por ciento, según el club. No es un accionista con derecho a voto ni un miembro de la junta, sino que simplemente está invirtiendo dinero en el club que ama. Pidió no ser contactado sobre negociaciones contractuales o tácticas.

