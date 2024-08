Ed Sheeran está asegurando acciones en un club de la Premier League.

El músico Ed Sheeran cumple un sueño de infancia. El cantante de 33 años invierte en su club de la ciudad natal, que ascendió a la Premier League la temporada pasada. No tiene intención de interferir en traspasos ni tácticas.

La estrella del pop Ed Sheeran ha adquirido una participación minoritaria en el club de fútbol británico Ipswich Town. El cantante y compositor inglés tomó el 1,4 por ciento de las acciones, según anunció el club de la Premier League el jueves. Como inversor pasivo, el cantante no se unirá a la junta del club. Sheeran ha sido hincha de Ipswich durante mucho tiempo y ha sido patrocinador de las camisetas de los equipos masculino y femenino desde 2021. Ipswich jugará en la Premier League por primera vez desde 2002 en la temporada 2024/2025.

"Estoy muy contento de haber adquirido una pequeña participación en mi club de fútbol de la ciudad natal", dijo Sheeran. "Es el sueño de todo hincha de fútbol poseer el club que apoyan". El cantante expresó su gratitud.

Sheeran creció en la región de Ipswich. El área siempre le ha dado una sensación de seguridad y pertenencia. "Siento que formo parte de una comunidad aquí", dijo el cantante. "Solo estoy poniendo algo de dinero en el club que amo, y ellos me están devolviendo el favor, así que por favor no me molesten con rumores de traspasos o tácticas".

Sheeran es el último superastro en impulsar el perfil de un equipo menos conocido - la chefs Delia Smith ha estado apoyando al gran rival de Ipswich, Norwich City, durante más de dos décadas. Elton John fue presidente de Watford FC desde 1976 hasta 2002, habiendo apoyado al club desde que tenía siete años. En 2021, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney completaron su takeover de Wrexham FC.

La inversión de Ed Sheeran en Ipswich Town solo ha fortalecido su amor por el club. A pesar de su nuevo papel como accionista minoritario, sigue comprometido a no entrometerse en las decisiones de traspasos ni en los asuntos tácticos, centrándose únicamente en apoyar a su amado equipo de fútbol.

