Ed Sheeran dice que a su mujer le diagnosticaron un tumor estando embarazada

En una entrada de diario -fotografiada por Annie Liebowitz y publicada en el Twitter de Sheeran el miércoles- para anunciar su nuevo álbum, el cantautor británico contó que una serie de acontecimientos ocurridos a principios del año pasado cambiaron su vida, su salud mental y su forma de ver la música y el arte.

"En el espacio de un mes, a mi mujer embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió de repente, y yo me encontré en los tribunales defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor", escribió Sheeran.

El empresario musical Jamal Edwards murió en febrero del año pasado a los 31 años, y su última publicación en Instagram fue un mensaje de cumpleaños para Sheeran, su "hermano".

"Shape of You", la exitosa canción de Sheeran de 2017, llevó al músico a los tribunales el año pasado al ser acusado de plagiar la canción "Oh Why" del artista grime Sami Switch. Ganó el caso en abril de 2022.

"Estaba cayendo en una espiral de miedo, depresión y ansiedad", continuó el artista. "Sentía que me ahogaba, con la cabeza bajo la superficie, buscando pero sin poder salir a tomar aire".

Añadió que había pasado una década "intentando esculpir el álbum acústico perfecto", pero durante una semana sustituyó todo ese trabajo por sus "pensamientos más profundos y oscuros".

Sheeran dijo que su nuevo álbum, "Subtract", que saldrá a la venta el 5 de mayo, está "abriendo la trampilla de mi alma".

"Por primera vez, no estoy intentando crear un álbum que le guste a la gente. Simplemente estoy sacando algo que es honesto y fiel al punto en el que me encuentro en mi vida adulta", añadió.

El músico anunció el nacimiento de su segunda hija en mayo en Instagram, escribiendo que él y Seaborn estaban "tan enamorados de ella, y encantados de ser una familia de 4".

No ha hecho más comentarios sobre el estado de su esposa.

Fuente: edition.cnn.com