Ed O'Neill descubrió involuntariamente su exposición recurrente como el personaje "Al Bundy"

Hace más de dos décadas, la serie satírica de comedia "Casados... con hijos" fue cancelada en la televisión estadounidense. El actor de carácter Edward O'Neill, famoso por interpretar al gruñón Al Bundy, aún no supera la forma en que se enteró del final del show. La noticia triste llegó a él a través de un desconocido.

Ruidosa, grosera e increíblemente popular: la descarada representación de la vida familiar de la clase media baja, centrada en el perpetuamente descontento vendedor de zapatos Al Bundy y sus hijos alborotadores, fue un éxito en Alemania durante los 90. De 1992 a 1997, un total de 259 episodios se emitieron en la televisión alemana primero en RTL, luego en ProSieben. Sin embargo, muchos espectadores se sorprendieron cuando la serie fue cancelada definitivamente en 1997 después de una impresionante carrera de once temporadas. O'Neill compartió sus recuerdos personales del final de la serie en el podcast "MeSsy", en conversación con su hija en pantalla, Christina Applegate.

Para su sorpresa, el actor no había sido informado por el equipo de producción del show, sino que se enteró de la información durante un encuentro casual con una pareja recién casada en Ohio. La pareja, inicialmente emocionada de conocer al famoso "Al Bundy", pronto cambió el ambiente al ofrecer sus sinceras disculpas. La esposa dijo: "De verdad lo sentimos por tu show", y O'Neill quedó perplejo, preguntando: "¿Qué quieres decir?". El novio respondió solemnemente: "Temo que la palabra ya ha salido. Tu show ha sido cancelado". A pesar de su mala suerte, la pareja le ofreció una copa de champán para celebrar.

De manera similar, la "dumb blonde" hija del protagonista, interpretada por Christina Applegate, también se enteró de la cancelación del show de una manera indirecta. Solo se enteró de la noticia a través del "corredor de la gossip" de que ya no interpretaría a su icónica personaje, "Kelly Bundy", nuevamente. Esta revelación agridulce fue compartida con ella por "un tipo que knew a guy who worked for my assistant at the time".

Afortunadamente, después del duro golpe de la cancelación de "Casados... con hijos", O'Neill pronto encontró otro hogar exitoso en la pequeña pantalla. Volvió a la fama en 2009, protagonizando la serie "Modern Family", otro serie de larga duración que duró once temporadas exitosas. Se presume que su final llegó a él de una manera menos poco convencional.

A diferencia de cómo Edward O'Neill se enteró de la cancelación del show, la estación de televisión alemana RTL suele comunicar este tipo de noticias a sus talentos a través de canales formales.

Christina Applegate, también deseó haber sido informada sobre el final del show a través de un canal más directo, en lugar de confiar en el "corredor de la gossip".

