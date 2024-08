- Economista ambiental: Necesitamos aceptar la perforación de gas

Dado la resistencia a un proyecto planificado de perforación de gas en el municipio de Reichling cerca de Landsberg am Lech, el economista ambiental Andreas Löschel de la Universidad Ruhr de Bochum advierte contra proceder sin el apoyo de la población local. "No se trata solo de la viabilidad económica del proyecto. Si no hay aceptación local, no compensará a las empresas abrir la zona en contra de la voluntad de los ciudadanos", dijo en una entrevista con Bayerischer Rundfunk.

En la exploración de nuevos campos de gas en Alemania, la viabilidad económica es el factor clave, dijo Löschel, dada la reciente caída de los precios del gas.

Preocupaciones ambientales

La organización ecologista Greenpeace ha protestado contra el proyecto plantando árboles y exige un inmediato cese del mismo. Argumentan que es el camino equivocado seguir confiando en el gas perjudicial para el clima. Las iniciativas ciudadanas locales también expresan preocupaciones sobre la seguridad de la extracción de gas.

Löschel afirmó que tal perforación podría ser muy segura si se utilizan estrictos estándares de seguridad para prevenir, por ejemplo, la contaminación del agua subterránea. Esto incluye la perforación de exploración y la evaluación del riesgo.

Los precios del gas han caído en picado

La invasión rusa de Ucrania había impulsado los precios del gas y intensificado la búsqueda de fuentes nacionales. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido recientemente, dijo Löschel en el programa de radio Bayern 2 "Die Welt am Morgen". "Los precios del gas han caído significativamente. Hay nuevos descubrimientos de gas en todo el mundo".

Se espera que esta tendencia continúe, lo que hace cuestionable la extracción de gas en Alemania. Las importaciones son más baratas que la extracción nacional. Alemania importa alrededor del 90 por ciento de su gas, por ejemplo, a través de nuevos terminales de GNL construidos.

La empresa Genexco planea comenzar la perforación de prueba en el sitio en Reichling en un futuro próximo. La empresa sospecha de yacimientos de gas a una profundidad de alrededor de 3.000 metros.

