Economía, tecnología y negocios: 6 expertos ofrecen sus predicciones

Mientras tanto, algunos economistas se preparaban para una recesión, desalentados por los altos precios al consumo y los no tan buenos beneficios empresariales. Como resultado del esfuerzo de Jay Powell por hacer retroceder la inflación, el tipo de interés de los préstamos de la Reserva Federal se encuentra actualmente en su nivel más alto de los últimos 22 años. Los tipos hipotecarios se acercan al 8%. Y, sin embargo, la inflación ha seguido enfriándose tras alcanzar el año pasado su nivel más alto en 40 años. Y las empresas han seguido contratando y los consumidores han seguido gastando. Y no podemos olvidar el ChatGPT, cuya popularidad ha explotado y ha llevado a expertos y entusiastas por igual a preguntarse qué significará esta tecnología para el empleo en todo el mundo.

Para hacernos una mejor idea de lo que nos deparará el próximo año, hemos pedido a varios colaboradores que nos den su opinión sobre cómo ven el año 2024 en relación con la economía, la inteligencia artificial y los negocios. Las opiniones expresadas aquí son las suyas propias.

La IA se disparará, aumentando los riesgos

Johnny C. Taylor, Jr. es presidente y consejero delegado de la SHRM y autor de "Reset: A Leader's Guide to Work in an Age of Upheaval".

Johnny C. Taylor, Jr.

A medida que nos adentramos en 2024, el panorama empresarial está experimentando un cambio sísmico, impulsado por la convergencia de la inteligencia artificial, una sociedad cada vez más diversa y la necesidad de una fuerza de trabajo global resistente.

La IA está pasando de ser una tecnología de exploración a un motor empresarial esencial en un momento crítico. La caída de la productividad, la escasez de mano de obra y el aumento de los salarios han contribuido a la inestabilidad del mercado laboral, provocando incertidumbre económica. Un aumento de los costes laborales puede ser especialmente problemático si no va acompañado de un crecimiento proporcional de la productividad, mermando los beneficios o impulsando la inflación.

Aprovechar la IA puede liberar tiempo y energía para que los empleados se concentren en tareas más valiosas en el trabajo, lo que será crucial de cara al próximo año, ya que los empleadores buscan aumentar la productividad sin incrementar los costes laborales relativos.

Sin embargo, será primordial que las empresas mitiguen los riesgos asociados a la implantación y el funcionamiento de la IA. A pesar de lo prometedora que es, la IA puede heredar prejuicios existentes, poner en peligro datos confidenciales o propagar aún más la brecha digital si no se utiliza correctamente. Las empresas que desplieguen la IA en sus lugares de trabajo deben establecer marcos éticos sólidos que garanticen la transparencia, la responsabilidad y la equidad de los sistemas de IA.

Las empresas también se enfrentarán al reto de las elecciones presidenciales de 2024, que amenazan con dividir aún más a una nación fracturada. El llamamiento al civismo en el lugar de trabajo resuena en el contexto de un clima político polémico. En esta sociedad diversa, encontrar puntos en común resulta crucial para cohesionar la plantilla y puede ayudar a fomentar la colaboración. Será imperativo que las empresas creen lugares de trabajo integradores en los que las personas se sientan parte de ellos, y eso empieza por fomentar el respeto mutuo en todos los ámbitos.

La creación de una plantilla globalmente resistente e integradora, equipada con estrategias innovadoras de IA, permitirá a las empresas afrontar con éxito los retos e incertidumbres del próximo año.

Arriba, pero no lejos

Mark Zandi es economista jefe de Moody's Analytics.

Mark Zandi

Los inversores en bolsa van camino de un gran año. La rentabilidad para 2023, incluido el aumento de los precios de las acciones y los dividendos, va camino de acercarse al 15%. Esto es incluso mejor de lo que preveía a principios de año.

Pero no cuente con ganancias como estas el año que viene, o en cualquier momento en el futuro previsible. Un planificador prudente debería esperar ganancias coherentes con los rendimientos históricos a largo plazo, que están más cerca de la mitad de lo que estamos viendo ahora.

La economía ha evitado una recesión ampliamente prevista y el alivio de los inversores está impulsando al alza las cotizaciones bursátiles. Hace un año, el consenso(en el que no me incluía) era que para sofocar la dolorosamente alta inflación, la Reserva Federal tendría que subir los tipos de interés hasta que cayera el empleo y aumentara el desempleo.

Pero no fue así. En lugar de eso, la inflación retrocedió a medida que se desvanecían las secuelas de la pandemia, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro y del mercado laboral, y el impacto de la guerra rusa en Ucrania sobre los precios del petróleo y los alimentos ha disminuido. La Reserva Federal ha dejado de subir los tipos de interés y, una vez que los responsables políticos estén seguros de que la inflación se acerca a su objetivo, empezarán a recortarlos. Ese será el catalizador de la próxima subida significativa de las cotizaciones bursátiles, aunque es probable que no se produzca hasta bien entrado el próximo año.

Sin embargo, cualquier subida de las cotizaciones se verá limitada por las elevadas valoraciones. Los precios de las acciones son elevados en comparación con los beneficios empresariales, la fuente última del valor de una acción. Esto es especialmente cierto en el caso de algunos valores tecnológicos de altos vuelos impulsados por la promesa de la inteligencia artificial (pensemos en Microsoft y Nvidia). Pero el resto del mercado bursátil tampoco es barato.

Por supuesto, predecir los precios de las acciones es un asunto intrépido. Los precios podrían acabar subiendo más si la euforia de la IA es más real que una exageración. Y los precios podrían ser más débiles si la inflación se muestra más obstinada y la Reserva Federal tarda más en recortar los tipos o incluso obliga a los responsables políticos a subirlos de nuevo.

Esta mayor incertidumbre aconseja no tratar de medir el tiempo de las inversiones en bolsa ni tener un horizonte a corto plazo. Lo mejor es invertir siempre con la vista puesta en el largo plazo. Y no espere que continúen los enormes beneficios del año pasado. No lo harán.

Los sindicatos pueden mantener altos los salarios

Dana Peterson es economista jefe de The Conference Board.

Dana Peterson

La renovada influencia de los sindicatos en unos mercados laborales ajustados puede mantener los salarios altos en 2024 y más allá.

El rápido crecimiento salarial en medio de una escasez de mano de obra rampante fueron factores clave que espolearon la inflación estadounidense durante la pandemia. A medida que los trabajadores abandonaban empleos mal pagados por otros más lucrativos, y las empresas aumentaban la remuneración para atraer y retener a los trabajadores, los salarios subieron a niveles no vistos en décadas. Los salarios más altos, los bajos tipos de interés y el exceso de ahorro procedente de los cheques de estímulo ayudaron a alimentar el gasto de los consumidores, lo que avivó aún más la inflación. Gracias a la subida de los precios, los hogares obtuvieron menos beneficios por su dinero extra, y la Reserva Federal respondió con una serie de subidas de los tipos de interés que elevaron el tipo de los fondos federales a su nivel más alto en 22 años.

Tras la pandemia, el enfriamiento de la demanda de mano de obra por parte de las empresas está contribuyendo a desinflar la burbuja salarial. Esto se manifiesta en un menor número de ofertas de empleo y de contrataciones, salvo en los sectores con escasez de mano de obra, como la sanidad, el ocio y la hostelería, la administración pública y determinados tipos de industria manufacturera. Muchos sectores con escasez de mano de obra requieren trabajo presencial. Las industrias que no sufren escasez de mano de obra registran un crecimiento salarial más lento.

Laafiliación sindical está en su mínimo histórico del 10%, la mitad que hace 40 años. Sin embargo, los sectores más sindicalizados, como la construcción, la industria manufacturera y la sanidad, siguen registrando fuertes aumentos salariales, lo que mantiene el crecimiento salarial general por encima de los niveles de hace 40 años.

La actual escasez de trabajadores se debe a las limitaciones de la oferta de mano de obra causadas por el aumento de las jubilaciones de la generación del baby boom y las bajas tasas de natalidad. Los sindicatos pueden negociar mejores paquetes retributivos cuando la disponibilidad de trabajadores cualificados es escasa. Los salarios más altos aumentan los costes de los insumos para las empresas, que repercuten esa carga en los clientes.

Con las jubilaciones a punto de continuar, es probable que persista la escasez de mano de obra y los salarios más altos que la acompañan. Los sindicatos desempeñarán un papel fundamental a la hora de fijar los aumentos salariales para los próximos años. Aunque para algunos trabajadores esto supone más dinero en el bolsillo, probablemente también signifique precios más altos en la caja y una razón para que la Reserva Federal mantenga los tipos más altos de lo que muchos esperan.

¿Una recesión en ciernes?

Desmond Lachman es investigador del American Enterprise Institute. Fue director adjunto del Departamento de Elaboración y Examen de Políticas del Fondo Monetario Internacional y estratega económico jefe de mercados emergentes en Salomon Smith Barney.

Desmond Lachman

En 2008, la Reserva Federal se vio sorprendida por la crisis de los préstamos hipotecarios de alto riesgo y la crisis inmobiliaria que desencadenaron la Gran Recesión. Hoy, la Reserva Federal parece estar cometiendo un error similar.

Sigue insistiendo en la necesidad de tipos de interés altos durante más tiempo para derrotar a la inflación, incluso en un momento en el que hay claros indicios de que se están gestando grandes problemas en el sector inmobiliario comercial. Es muy probable que esos problemas desemboquen en una oleada de quiebras de bancos regionales a mediados del próximo año que podría precipitar otra recesión económica.

Sería muy exagerado decir que la pandemia del virus Covid ha trastornado el sector inmobiliario comercial. Lo ha hecho cambiando permanentemente los hábitos de trabajo y de compra; los empresarios ya no creen que sus empleados necesiten trabajar desde la oficina a tiempo completo, y la gente ya no necesita comprar en los centros comerciales.

Como resultado, las tasas de desocupación de oficinas se han disparado a nivel nacional hasta superar el 16%, un nivel que supera el máximo alcanzado en 2008. Esto, unido a los elevados tipos de interés, hace difícil ver cómo los promotores inmobiliarios conseguirán refinanciar los 1,5 billones de dólares en préstamos inmobiliarios que vencen en los próximos dos años.

A principios de este año, tuvimos una crisis bancaria regional centrada en Silicon Valley Bank y First Republic Bank. El año que viene, una oleada de impagos de préstamos inmobiliarios comerciales puede provocar la quiebra de muchos bancos regionales, precipitando así una recesión económica. Cuando eso ocurra, la Reserva Federal se verá obligada a dar un brusco giro de 180 grados para apoyar a una economía tambaleante. Lo hará bajando los tipos de interés y pasando de una política de endurecimiento cuantitativo a otra de relajación.

Prepárese para mayores beneficios

Savita Subramanian es responsable de renta variable estadounidense y estrategia cuantitativa en BofA Securities.

Savita Subramanian

A pesar de la resistencia de la economía estadounidense este año, los beneficios empresariales han entrado en recesión, registrando tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo desde finales de 2022. Los inversores bajistas apuntan a la debilidad de la demanda, la disminución del poder de fijación de precios, los salarios aún elevados, la rápida subida de los tipos de interés y el enfriamiento de la economía como razones para ser cautelosos. Pero en BofA Global Research somos más optimistas. Los beneficios han empezado a recuperarse en el tercer trimestre de este año para las empresas del S&P 500, y esperamos un crecimiento continuado de los beneficios hasta 2024.

¿Por qué? Para empezar, una encuesta realizada entre nuestros analistas fundamentales revela amplias expectativas de lo que algunos han definido como "ricitos de oro": precios en desaceleración, pero no en descenso, y márgenes más altos cuando la continua inflación salarial se ve compensada por aumentos de la productividad y la caída de los costes en otros ámbitos.

Además, las empresas estadounidenses se han adaptado recortando costes y aprovechando los bajos tipos de interés de la última década para endeudarse a largo plazo a tipos atractivos. Ahora vemos estructuras de costes más esbeltas y una renovada atención a la eficiencia tras años de tenerlo más fácil con presiones limitadas sobre los salarios, los costes de los insumos y los tipos de interés.

La renovada atención de las empresas a la eficiencia no debería sorprendernos. Los periodos de inflación salarial prolongada han incentivado históricamente a las empresas a gastar en medidas que les permitan hacer más con menos gente, ya sea racionalizando procesos o automatizando acciones repetitivas y rutinarias (como el comercio electrónico, la automatización de los cocineros de comida rápida o la informatización de los operadores de centros de llamadas).

También es peligroso subestimar el apetito del consumidor estadounidense, sobre todo hoy, cuando el 85% de los propietarios de viviendas han contratado hipotecas a tipos fijos bajos y se están beneficiando de la subida de tipos a través de una mayor rentabilidad de los saldos en efectivo. El empleo es el factor a vigilar: Los consumidores tienden a gastar hasta que pierden su fuente de ingresos. El crecimiento de los salarios reales es ahora positivo (un motor clave del consumo), y los despidos generalizados son menos probables dada la rigidez estructural del mercado laboral estadounidense.

Para el próximo año, esperamos un crecimiento de los beneficios de las grandes empresas públicas estadounidenses de entre un dígito medio y un dígito alto, a pesar de una posible ralentización económica. Los beneficios suelen tocar fondo junto con el PIB (más o menos unos meses), que los economistas de BofA prevén que se ralentice el año que viene, pero hay excepciones. La estabilización del consumo de bienes y la moderación del consumo de servicios tras el cambio masivo de los bienes a los servicios después de la crisis de Covid podrían hacer que los beneficios empresariales (más ligados a los bienes) superasen el crecimiento del PIB (más ligado a los servicios) el año que viene.

Los que no utilicen la IA se quedarán atrás

Daniel W. Linna Jr. es profesor titular de la Universidad Northwestern en la facultad de Derecho y en el departamento de informática de la escuela de ingeniería. Anteriormente, Dan fue socio de un gran bufete de abogados y desarrollador, director de informática y consultor.

Daniel W. Linna Jr.

En 2024, las organizaciones y las personas aprenderán aún más sobre la mejor manera de aprovechar las importantes capacidades de la IA.

Las herramientas de IA de propósito general, como ChatGPT, aumentarán muchas tareas y mejorarán la eficiencia. Pero los avances más significativos procederán de expertos en la materia que diseñen y desarrollen sistemas de IA centrados en problemas específicos. Por ejemplo, los juristas están desarrollando sistemas de IA conversacional que orientan a empresas y particulares sobre problemas jurídicos concretos, como contratos y litigios.

Las empresas se verán sometidas a una enorme presión para adoptar herramientas de IA que les permitan seguir el ritmo de sus competidores. Pero adoptar y utilizar herramientas de IA no será suficiente a largo plazo. Las empresas tendrán que invertir ahora en investigación y desarrollo de IA para iniciar el proceso de transformación de sus productos y servicios, o arriesgarse a quedarse atrás cuando su mercado cambie drásticamente en el futuro. Las empresas no se distinguirán por las tecnologías que utilicen, sino por cómo diseñen y utilicen estratégicamente los sistemas de IA para amplificar sus puntos fuertes y captar oportunidades en sus mercados.

Las organizaciones con más éxito formarán y capacitarán a todos los empleados para utilizar la IA, no la limitarán a unos pocos elegidos que están predeterminados a beneficiarse. Los empleados que están más cerca del trabajo encontrarán formas de impulsar la innovación.

Los individuos utilizarán la IA para automatizar y aumentar muchas tareas en el trabajo y en su vida personal. Por ejemplo, la IA ayudará a digerir correos electrónicos y redactar respuestas rápidamente. Mejor aún, los chatbots, los asistentes de IA y otros sistemas de IA sustituirán al diluvio de correos electrónicos no estructurados que se utilizan con demasiada frecuencia para gestionar las tareas laborales y personales.

Las personas que más se beneficiarán serán las que inviertan en formación, aprovechando la educación en línea gratuita y de bajo coste para aprender cómo funcionan los sistemas de IA a nivel funcional.

En el próximo año, la exageración injustificada sobre la IA se hará más evidente. Por ejemplo, nos faltan muchos avances para acercarnos a la inteligencia artificial general: máquinas capaces de realizar cualquier tarea inteligente que puedan realizar los humanos. Pero no nos equivoquemos, la IA actual es muy capaz, sobre todo cuando los sistemas de IA se desarrollan para resolver problemas específicos.

Muchas de estas predicciones son fáciles porque son las cosas que las organizaciones y los individuos deben decidir hacer. Depende de las organizaciones y de los individuos que esto ocurra en 2024.

