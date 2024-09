Echa un vistazo a estos aspectos clave durante la semana 2 de la temporada regular de la NFL:

Si eres un fanático de los Cincinnati Bengals, supongo que no estás muy contento en este momento. Los fanáticos de los Carolina Panthers y los New York Giants están en una situación similar.

Vamos a analizar cinco cosas a tener en cuenta de cara a la semana 2 de la temporada de la NFL.

Tyreek Hill y los Dolphins se enfrentan a los Bills

A pesar de estar esposado, detenido y tumbado en el suelo por la policía, Tyreek Hill tuvo un gran desempeño contra los Jacksonville Jaguars. El receptor de los Miami Dolphins atrapó siete pases para 130 yardas y un touchdown, y celebró con un "celebración de esposas".

Esta semana ha sido cualquier cosa menos típica para el equipo. Varios jugadores, incluido el quarterback titular Tua Tagovailoa, han lidiado con los acontecimientos del domingo pasado. Tagovailoa compartió sus emociones durante una conferencia de prensa del martes, mientras veía imágenes de la detención de Hill, lo que lo dejó "emocional".

Durante una conferencia de prensa del miércoles, Hill admitió que se arrepiente de sus acciones durante la detención, pero pidió que el oficial involucrado sea retirado de la fuerza. Mientras tanto, los Dolphins deben centrarse rápidamente para un partido del jueves por la noche en casa contra los Buffalo Bills, un partido crucial de la AFC Este contra el quarterback Josh Allen.

Hill confirmó que ha logrado separar su preparación para el juego de la detención, diciendo: "No voy a mezclar las dos cosas. No me pondré de rodillas. No pediré desfinanciar a la policía. No protestaré... El fútbol es mi terapia - así es como me alejo de muchas cosas. Así es como me separo de los traumas del pasado en mi vida".

Duelo de quarterbacks: Burrow vs. Mahomes

Los Bengals tuvieron un mal desempeño contra los Patriots de post-Belichick en la semana 1, eliminando a muchos participantes de los pools de eliminación. Ahora, deben hacer su camino a Arrowhead Stadium para enfrentar a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs.

Joe Burrow es uno de los pocos quarterbacks con un récord ganador contra Mahomes (3-1), pero los Bengals cayeron ante los Chiefs en su último enfrentamiento durante los playoffs de 2023.

A pesar de los problemas de lesión de Burrow hacia el final de la temporada pasada, el de 27 años restó importancia a cualquier preocupación durante su conferencia de prensa del miércoles, diciendo: "Se siente genial, se siente mejor esta semana que la semana pasada, que la semana anterior, así que sigue mejorando".

Los Bengals querrán evitar comenzar con un 0-2, pero los Chiefs no son de los que toman las derrotas a la ligera, especialmente cuando un oponente llama a su estadio "Burrowhead". Además, la presencia de Taylor Swift en el juego suele beneficiar a los Chiefs - han ganado 10 de 13 partidos cuando ella ha asistido.

¿Tom Brady encontrará su ritmo en la transmisión?

El debut de Tom Brady en la cabina de transmisión recibió opiniones mixtas. Sin embargo, considerando que Brady ha tenido éxito en todos los empeños que ha perseguido (siete anillos del Super Bowl, ¿alguien?), solo es cuestión de tiempo antes de que brille en este nuevo campo.

Brady y su equipo de transmisión tomarán el escenario en Texas para el partido de los Dallas Cowboys contra los New Orleans Saints.

La semana 1 dio a los fanáticos una muestra de lo que viene en Sunday Night Football. Caleb Williams, la elección número uno en general, se enfrentará a CJ Stroud, el actual rookie ofensivo del año, en Houston.

Ambos equipos entraron a la semana 1 con altas expectativas - algunos pronosticaban que los Texans se llevarían el campeonato - y ambos equipos salieron con victorias en sus primeros partidos. Los Texans aseguraron una victoria de 29-27 sobre los Indianapolis Colts, mientras que los Bears superaron a los Tennessee Titans 24-17 con un dramático regreso.

Williams sobrevivió a una semana 1 accidentada, pero un sólido desempeño contra la formidable ofensiva de los Texans será esencial para mantener a los Bears en la lucha.

Después de regresar de Brasil, los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Atlanta Falcons en Monday Night Football. El nuevo corredor Saquon Barkley puso un show con 132 yardas desde la línea de scrimmage y tres touchdowns en la victoria de la semana 1 de los Eagles sobre los Green Bay Packers.

Mientras tanto, los Falcons lucharon en su partido de la semana 1 contra los Pittsburgh Steelers, pero la llegada del quarterback Kirk Cousins no llevó al esperado aumento en la producción ofensiva - los Falcons lograron solo 226 yardas de offense, lo que los colocó en el cuarto lugar peor en la semana 1, después de los Bengals, Panthers y Bears. Pero con una semana bajo el cinturón y Cousins completamente integrado en el plan de juego de los Falcons, los fanáticos deben esperar un desempeño más enérgico esta vez.

Si los Falcons pierden este partido, podrían encontrar

