- Ebling apoya los planes de Fazer para los cuchillos

El ministro del Interior de Renania-Palatinado, Michael Ebling, apoya los planes de la ministra federal del Interior, Nancy Faeser (ambos SPD), para endurecer las regulaciones sobre el porte de cuchillos en público. "Un endurecimiento de las normas existentes es sensato. Apoyo explícitamente esta iniciativa", dijo Ebling a la agencia de noticias alemana en Maguncia. Sin embargo, no ve la necesidad de establecer zonas de prohibición de armas o cuchillos en Renania-Palatinado.

Ebling está de acuerdo con la prohibición de llevar cuchillos fijos en público desde solo seis centímetros de longitud. Actualmente, esto solo se aplica a cuchillos fijos con una longitud de hoja de doce centímetros. "Pero incluso los ataques con cuchillos por debajo de doce centímetros pueden causar heridas fatales", explicó Ebling su posición. No hay necesidad de llevar tales cuchillos sin una razón legítima en público.

A diferencia de la tendencia federal, los delitos relacionados con cuchillos en Renania-Palatinado han disminuido, según el ministerio del Interior. Hubo una disminución del 25,5% de 2020 a 2023. Hubo un ligero aumento de 436 a 447 delitos de 2022 a 2023. Sin embargo, el ministro destacó que la situación objetiva no refleja el "sentimiento de seguridad percibido a nivel nacional regarding attacks with knives".

Ebling aseguró que se monitorizará el desarrollo. "Si es necesario, intervendremos", dijo. Establecer zonas de prohibición de armas podría ser una opción. Sin embargo, " tali prohibiciones solo pueden reducir los actos espontáneos, los atacantes premeditados no serán disuadidos por tales prohibiciones", añadió.

Además, las zonas de prohibición de armas/cuchillos requerirían una vigilancia y aplicación intensiva del personal. "De lo contrario, el objetivo no se logrará", destacó Ebling. También son importantes las medidas de prevención y educación, enfatizó. La policía está tratando especialmente de sensibilizar a los jóvenes en las redes sociales.

