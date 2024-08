- Eberl le dice a Goretzka: "Mantener su presencia garantiza la inclusión en el equipo"

El gerente sénior del equipo Max Eberl declaró unos 10 días antes del cierre de la ventana de traspasos de verano que Leon Goretzka no sería suplente en el Bayern Munich si decidía no abandonar el club durante el verano. "Si se queda, es un jugador clave en el equipo", dijo Eberl después de la victoria por 4-0 en la pretemporada contra el Grasshopper Zurich. "Bayern no tiene un equipo de reserva. Bayern no sienta a los jugadores".

Goretzka, de 29 años, ocupó un papel en la defensa central contra el equipo de la primera división suiza. En este momento, tiene pocas posibilidades de obtener tiempo de juego en su posición preferida como mediocampista defensivo bajo el entrenador Vincent Kompany. Bayern busca deshacerse del bien remunerado Goretzka durante el verano, pero el exdelantero del Schalke parece reacio a marcharse prematuramente. El contrato de Goretzka se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

"Nunca hemos tenido mala intención hacia Leon"

Eberl habló sobre las discusiones con Goretzka, diciendo: "Bayern es transparente y honesto sobre la situación". Agregando: "Nunca hemos hablado mal de Leon. Leon es un talento excepcional. Leon ha hecho contribuciones significativas a Bayern Munich".

Sin embargo, la competencia feroz en el fútbol profesional "es algo común en nuestra sociedad orientada al rendimiento", señaló Eberl: "Pero no es malintencionada. Leon es un miembro completo del equipo, como también lo reconoce el equipo. No diremos nada más. Solo hemos sugerido que podría ser desafiante. Eso es todo!". Goretzka permaneció en silencio después de su participación de 62 minutos en el once inicial.

A pesar de que Bayern busca deshacerse de Goretzka durante el verano, Max Eberl afirmó que seguiría siendo un jugador clave si se queda en el FC Bayern Munich. Independientemente de la competencia, Goretzka se considera un miembro valioso del equipo en el club.

