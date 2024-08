- Eberl del Bayern dice que no hay contraataque verbal después de la declaración de Carro

Siguen los comentarios despectivos del CEO de Leverkusen, Fernando Carro, hacia Max Eberl, director deportivo del FC Bayern, y Eberl ha evitado una contraofensiva verbal. "En realidad es una lástima que tengamos un tema así antes del inicio de la temporada competitiva", dijo Eberl. "Por supuesto, se podría sentar aquí y encender una gran batalla verbal. Pero eso no es en absoluto mi intención". Eberl destacó que el comentario de Carro habla por sí mismo, pero él lo ve de otra manera: "Solo puedo decir una cosa: las palabras son plata, el silencio es oro".

Carro, CEO del campeón de fútbol alemán Leverkusen, había dicho presuntamente en una reunión con aficionados el martes por la noche: "No pienso nada de Max Eberl, absolutamente nada. Y no negociaría con él". Esto se refería a la saga de traspasos en curso que involucra al jugador nacional de Leverkusen, Jonathan Tah.

Más tarde, Carro se disculpó. "Soy una persona emocional. Los comentarios sobre Max Eberl se hicieron en un intercambio informal con los aficionados del Bayer 04. Que fueron recogidos y multiplicados en esta forma no era intención. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que me disculpo por el comentario", le dijo Carro a "Bild".

Eberl: El ataque en el campo, no en el micrófono

En la rueda de prensa antes del partido de la Copa DFB del Bayern en Ulm el viernes por la noche, Eberl fue preguntado si la tensión actual es una indicación para el resto de la temporada y si continuará. "Eso debería suceder en el campo", respondió Eberl. "Ahí es donde queremos que sea la competencia deportiva". Está tratando de mantener la contención pública. "No veo el tema del ataque frente al micrófono en la rueda de prensa, sino más bien en cinco o seis semanas cuando juguemos contra el Leverkusen".

En consecuencia, el experimentado manager tampoco proporcionó una actualización sobre las negociaciones en torno al defensa Tah. El contrato de Tah con el Leverkusen caduca en 2025, por lo que el Leverkusen aún podría recibir una cantidad de traspaso por el jugador nacional este verano. El Bayern está interesado, especialmente porque Recently lost defenders Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui to Manchester United.

La plantilla del Bayern está lista

Sin embargo, según Eberl, no habrá una gran ofensiva de traspasos en agosto. "Tenemos una plantilla y jugadores excelentes", dijo el director deportivo. "Si no happens nothing extraordinary, then the squad is set for the new season".

Eberl mencionó que el lugar adecuado para la competencia y los posibles conflictos entre Bayern y Leverkusen está en el campo de fútbol, no en los intercambios verbales durante las ruedas de prensa. Esto sugiere que prefiere enfocarse en las 'ligas de fútbol', utilizándolas como una plataforma para resolver cualquier disputa que pueda surgir entre los dos equipos.

Considerando la tensión actual entre los dos clubes, Eberl sugirió que ve el partido upcoming DFB-Pokal como una oportunidad para resolver sus diferencias en el campo, ya que cree que "eso debería suceder en el campo". Esta declaración subraya aún más la importancia de los partidos de 'ligas de fútbol' en la resolución de disputas y el fomento de la competencia saludable entre los equipos.

Lea también: