East New York' intenta llevar la serie policíaca de la cadena al siglo XXI

Esto hace que este drama de la CBS sea más ambicioso que la mayoría de las series policíacas de la cadena, centrándose en los retos a los que se enfrenta una comisaría de un barrio obrero que es testigo de "un poco de todo". Pero también plantea la cuestión: Dada la larga historia del género y la fórmula que subraya la sopa de letras de series policíacas de la CBS, ¿es posible doblar, y mucho menos romper, el molde?

Creada por Mike Flynn y William Finkelstein, el último de los cuales trabajó como productor ejecutivo en "Blue" hacia el final de su carrera, "East New York" cuenta con un elenco considerable, pero principalmente ve este mundo a través de la subinspectora Regina Haywood (Amanda Warren), la nueva comandante de una comisaría en el este de Nueva York.

"Siempre será la diversidad contratada, ¿verdad?", le pregunta su jefe, el jefe de policía, interpretado por Jimmy Smits -otro vínculo con "Blue", que se parece mucho a lo que Bobby Simone podría estar haciendo si hubiera sobrevivido-. Él aconseja a Regina que "juegue a largo plazo", como parte de un sólido reparto secundario que incluye a Richard Kind como la torpe pero eficaz mano derecha de Regina y a Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin y Elizabeth Rodriguez como veteranos policías que lo han visto todo.

No es de extrañar que los agentes de base desconfíen del nuevo jefe, al igual que la comunidad se muestra escéptica con la policía, lo que incluye un intento de que uno de los policías viva en un proyecto de viviendas local para fomentar mejores vínculos.

Muy parecida a "NYPD Blue" en su textura y su nervioso trabajo de cámara (que entonces era innovador y ahora no tanto), "East New York" refleja un loable deseo de presentar "el trabajo" en toda su complejidad, incluidos los recursos limitados y las batallas territoriales sobre qué unidad, por ejemplo, se encarga de investigar un cadáver. También es notable ver a un policía negro más joven preguntar a su compañero más experimentado, en el segundo episodio, por qué detuvo a un hombre negro.

Este tipo de matices no ha sido tradicionalmente (o al menos sistemáticamente) el caso en las principales cadenas. De hecho, todo el debate sobre cómo la televisión muestra a la policía tras la muerte de George Floyd se desvaneció cuando llegó el otoño, lo que podría explicar por qué hay tres series de "Ley y orden" y "FBI" en noches diferentes.

Para ser justos, las cadenas han probado muchas series policíacas más atrevidas a lo largo de los años, y en general han descubierto que su audiencia, por menguante que sea, sigue gravitando hacia el equivalente televisivo de la comida reconfortante. En última instancia, es necesario que los espectadores apoyen este tipo de programas para contrarrestar las arraigadas prácticas de programación.

Una serie no invertirá la tendencia, pero "East New York" tiene el potencial de mostrar a la policía como personas -nobles y heroicas a veces, pero no inmunes a inseguridades y excesos- y hacer lo mismo con las personas con las que interactúan, en lugar de reducirlas a delincuentes o a contornos de tiza.

Por ahora, sin embargo, es difícil escapar a las dudas sobre si la serie puede atenerse a ese enfoque y, dada la perdurable popularidad de una forma más simple de drama policial, atraer a suficientes espectadores para proporcionar a "East New York" la oportunidad de jugar a largo plazo.

"East New York" se estrena el 2 de octubre a las 9:30 p.m. ET en CBS.

Fuente: edition.cnn.com