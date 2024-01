Dwayne Johnson anuncia otro regreso del superhéroe Black Adam

Johnson interpreta al villano de la película junto a Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge y Pierce Brosnan, pero ha adelantado otro posible nombre importante.

Antes de una proyección de la película en Nueva York, Johnson se refirió a las especulaciones de que Henry Cavill retomará su papel de Superman en la película.

"Bueno, esto es lo que puedo decirte. Puedo decirte que todo el objetivo y la iniciativa de Black Adam era construir el Universo DC mediante la introducción no sólo de Black Adam, sino de toda la JSA... y también, como he estado diciendo todo el tiempo, hay un ethos que tenemos en Seven Bucks [Productions]... y es que siempre ponemos a los fans primero", dijo a Entertainment Tonight.

Johnson continuó: "Así que, durante años, el público ha sido tan apasionado y vocal sobre - hemos establecido Black Adam como la fuerza más poderosa e imparable en nuestro planeta. Pero los fans se han mostrado tan apasionados sobre... '¿Dónde está la fuerza más imparable del universo? ¿Dónde está?

Bueno... todos hemos estado luchando por este momento, así que diré esto: Bienvenido a casa".

Los fans de los superhéroes se toman el comentario como que Cavill sí aparece.

"Black Adam" se estrenará el 21 de octubre. Es una película de Warner Bros. Pictures, que al igual que CNN forma parte de Warner Bros. Discovery.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com