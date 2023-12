Dusty Baker se convierte en el primer entrenador negro de la MLB que gana 2.000 partidos

Baker es el duodécimo entrenador que alcanza las 2.000 victorias en su carrera. De los 11 anteriores, 10 están en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol. El otro, Bruce Bochy, aún no es elegible.

"Se siente muy bien cada vez que alcanzas una meta", dijo Baker, sentado en su conferencia de prensa posterior al partido junto a una botella de champán. "Realmente no tenía esta meta hasta, no sé, hace cuatro o cinco años, cuando me di cuenta de que tenía una oportunidad".

La carrera de Baker como entrenador ha abarcado 25 temporadas con los Gigantes de San Francisco, los Cachorros de Chicago, los Rojos de Cincinnati, los Nacionales de Washington y los Astros.

Es el único entrenador en la historia de la MLB que ha llevado a cinco equipos diferentes a la postemporada y ha ganado títulos de división con cinco clubes diferentes. Sus equipos han llegado 11 veces a la postemporada y ha dirigido dos veces en las Series Mundiales (2002 con los Giants y 2021 con los Astros).

La primera victoria de Baker fue el 6 de abril de 1993, cuando los Gigantes ganaron en San Luis a los Cardenales. Los cinco equipos que ha dirigido avanzaron a la postemporada.

"Pienso en Hank Aaron y Jackie Robinson y Frank Robinson, que me ayudaron mucho, en Bill Walsh, en todos los gerentes generales y propietarios que he tenido, ya sea que me despidieran eventualmente o no", dijo Baker.

"Todo ello ha contribuido a mi perseverancia, determinación y fe. También tengo que dar las gracias a mis detractores por darme la motivación para seguir adelante, porque hay mucha gente que dudaba de mí al principio, cuando conseguí el trabajo sin experiencia, muchos de ellos dudaban de mí a pesar de que estaba ganando."

Antes de ser manager, Baker fue un jugador de éxito. Fue All-Star, ganador del Guante de Oro, ganador del Silver Slugger, MVP de la NLCS y campeón de la Serie Mundial.

Es una de las dos únicas personas en la historia de la MLB que ha conseguido 1.800 hits como jugador y 1.800 victorias como entrenador. Joe Torre es el otro.

Esa misma noche, el hijo de Baker, Darren, bateó un batazo de sacrificio -cuando un bateador batea una pelota alta al aire hacia el outfield o territorio de foul que permite a un corredor anotar- para que los Wilmington Blue Rocks llevaran a casa la carrera ganadora en una victoria por 3-2 sobre los Bowling Green Hot Rods.

