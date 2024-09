Dürr elige no cumplir con la parada en los semáforos.

En las elecciones regionales celebradas en Sajonia y Turingia, el FDP solo logró obtener votos mínimos, alrededor del 1%. Este resultado ha generado dudas entre los miembros del partido sobre la sostenibilidad de la coalición semáforo. Sin embargo, el líder de la fracción, Dürr, parece poco entusiasta ante esta posibilidad.

El líder del FDP, Christian Dürr, ha aconsejado en contra de disolver la coalición semáforo. En una conversación con los periódicos Funke, afirmó: "Después de una noche electoral decepcionante, rendirse y eludir la responsabilidad no es una opción para el FDP". Además, agregó: "Esto es precisely lo que quiere la AfD; crear inestabilidad, fomentar la incertidumbre, ya que prospera en tales condiciones". La coalición fue elegida para un mandato de cuatro años, destacó Dürr.

Según él, la coalición no debe ser egoísta, sino que debe cumplir con sus deberes. Dürr exigió: "La gente espera esto de nosotros". Hasta las elecciones federales, enfatizó que la coalición semáforo debe trabajar para impulsar el crecimiento y realizar una "reforma fundamental de la política migratoria de Alemania".

Incluso la líder de la fracción SPD, Katja Mast, descartó la idea de un ambiente apocalíptico dentro de la coalición semáforo después de las elecciones en Sajonia y Turingia. "Fui elegida para marcar la diferencia, y eso es precisely lo que haré", dijo Mast a los periódicos Funke. Además, mencionó: "Nuestro compromiso se verá en el Bundestag".

El paquete de pensiones y las negociaciones presupuestarias deben abordarse rápidamente, señaló Mast. Ella instó: "Debemos centrarnos más en la vida cotidiana de las personas". Enfatizó la necesidad de un lenguaje claro y una acción decidida en materia de pensiones, empleos, costos de vivienda y migración.

Previamente, se habían planteado dudas sobre la continuación de la coalición dentro de la fracción del FDP. La diputada federal del FDP, Gyde Jensen, afirmó a The Pioneer website: "Si llegamos a la conclusión de que nuestra participación en el gobierno semáforo ya no produce ningún impacto económico o social positivo, no debemos temer una división".

Para el FDP, las elecciones estatales del domingo fueron un gran revés: en Turingia solo obtuvo el 1,1% y en Sajonia cayó por debajo del 1%. El líder del partido, Lindner, atribuyó el mal desempeño a la percepción negativa de la coalición semáforo, que arrastra al FDP hacia abajo.

