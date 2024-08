Durow, el jefe de Telegram, fue liberado de prisión

El cofundador de Telegram, Pavel Durov, fue puesto en libertad bajo fianza tras su detención en Francia, tras ser interrogado por un juez. Se inició una investigación contra Durov, acusándolo de various cargos, incluyendo no cooperar con las autoridades en investigaciones criminales y facilitar actividades criminales, según anunció la oficina del fiscal de París por la noche. Durov también fue puesto bajo vigilancia judicial. La fianza para Durov se fijó en cinco millones de euros, debe presentarse ante la policía dos veces por semana y está prohibido salir de Francia, según confirmó la oficina del fiscal.

Según la oficina del fiscal, las investigaciones contra Durov llevan algún tiempo en curso. Se le acusa de contribuir al tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude y diversos delitos relacionados con la explotación infantil al no actuar en Telegram y no cooperar con las autoridades. Además, se le acusa de no cooperar con las órdenes de interceptación autorizadas. Durov había sido buscado por las autoridades. Fue arrestado en un aeropuerto cerca de París el sábado por la noche.

Posible condena de diez años para Durov

La investigación contra Durov podría llevar a un juicio si los investigadores encuentran pruebas contundentes en su contra. También tienen la opción de archivar el caso si no hay suficientes pruebas. Solo por la acusación de participar en transacciones ilegales a través del servicio de chat, Durov enfrenta hasta diez años de prisión y una multa de 500,000 euros, según la oficina del fiscal.

Telegram defendió a Durov contra los cargos. La empresa aseguró que cumple con todas las regulaciones pertinentes. Durov, dijeron, "no tiene nada que esconder". Además, encontraron "ridículo" responsabilizar a una plataforma o a su propietario por el mal uso del servicio por entidades externas.

Telegram ha sido criticado durante algún tiempo por no abordar efectivamente el discurso de odio y otras actividades ilegales. La empresa sostiene que cumple con los "estándares de la industria".

A pesar de estar detenido en Francia, los abogados de Durov han solicitado que se le permita regresar a su país natal, Rusia. Sin embargo, las autoridades francesas han denegado esta solicitud, citando la gravedad de las acusaciones en su contra.

Después de su detención, el equipo legal de Durov ha expresado sus preocupaciones sobre su tratamiento en custodia francesa, stating that he has not received adequate medical attention for his pre-existing health conditions. France, known for its strict laws and rigorous judicial system, is set to thoroughly investigate these allegations against Durov.

