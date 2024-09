- Durante su período de descanso, Judith Williams utilizó su tiempo de esta manera.

Judith Williams (52) regresa a "El Depredador" a partir del 2 de septiembre, disponible en VOX y RTL+. La empresaria vuelve para la temporada aniversario del programa después de un parón de dos años. En una entrevista con spot on news, Williams comparte sus experiencias durante su descanso y nombra a una posible futura leona invitada.

¿Cómo se siente al volver a "El Depredador"? ¿Estaba ansiosa por regresar?

Judith Williams: Me siento genial volviendo a "El Depredador"! Este programa está cerca de mi corazón ya que ofrece una plataforma para los emprendedores e inspira a la gente a perseguir sus sueños.

¿Viste las temporadas anteriores en la televisión?

Williams: Por supuesto, me mantuve actualizada sobre el progreso del programa. Fue fascinante ver cómo evolucionaba y cómo los leones manejaban nuevos desafíos.

¿Quiénes son tus principales rivales en esta temporada?

Williams: No los veo como adversarios, sino como compañeros de concurso. Siempre hay momentos emocionantes en el programa cuando las opiniones de los leones divergen, creando dinámicas interesantes.

¿Quién podría ser la próxima "Leona"?

Williams: Hay muchos jóvenes emprendedores determinados que podrían convertirse en leones. Después de conocer a Adorable Caro, una influencer con su propia marca de moda, durante su podcast, sugerí que se uniera a nosotros como leona invitada. Aunque los nuevos participantes puedan carecer de experiencia, aportan un vigor fresco y contribuyen de manera única al equipo.

Werner Hansch también vuelve como un fundador destacado en la nueva temporada. ¿Las personalidades famosas disfrutan de una ventaja en el mundo de las startups?

Williams: Tiene sus pros y sus contras. Las personas famosas tienen una audiencia previa establecida, lo que facilita el lanzamiento de un nuevo negocio. Sin embargo, el éxito depende ultimately de la calidad del producto y la ejecución de la estrategia empresarial.

Como la "leona original", has hecho varios tratos notables. ¿Cuáles destacan para ti?

Williams: Varios tratos ocupan un lugar memorable en mi corazón. Algunos por su éxito, otros por sus desafíos. Cada trato cuenta una historia, y estoy orgullosa de cada uno. BitterLiebe es uno de esos tratos que sigue siendo vívido en mi memoria. Los fundadores mostraban potencial, y su concepto innovador de reducir las ganas de azúcar con sustancias amargas me atrajo instantáneamente. No tuve que deliberar mucho sobre este trato.

Otro trato que sigue cautivándome es mellow Noir. Este ingrediente a base de café diseñado para mejorar la salud de la piel y reducir las arrugas y la hinchazón es un juego cambiado en Alemania. Atiende a un nicho de mercado que sigue siendo relativamente desconocido en Alemania, presentando un desafío cautivador.

Después de tu "DHDL" descanso, ¿planeas abordar tu papel como "leona" de manera diferente?

Williams: Aunque tomé un año sabático en la temporada anterior, seguí activa como inversora. Me centré en trabajar estrechamente con nuevas startups e invertir en empresas prometedora durante este período. Esta fase me permitió comprender mejor las dinámicas dentro del sector de las startups y refinar mi metodología.

Durante los últimos dos años, el mundo ha experimentado cambios considerables, especialmente en el marketing digital. Nuevos algoritmos y plataformas de redes sociales como TikTok han transformado el panorama al democratizar el acceso y el alcance. Estas mejoras también han impactado nuestra organización. Si bien mis valores siguen inmutables, hemos evolucionado estratégicamente para poner mayor énfasis en una estrategia multicanal sólida, con un enfoque particular en nuestra presencia digital. Espero con ansias mi regreso a "El Depredador" para apoyar y guiar a emprendedores innovadores. Mi enfoque sigue siendo consistente - traigo la misma pasión y experiencia que siempre me ha definido.

Desde participar en programas como "El Cantante Enmascarado" y "Bailando con las Estrellas" junto con "DHDL", si pudieras elegir otro programa de televisión actual, ¿cuál sería?

Williams: Hay muchos formatos cautivadores, pero me atraen aquellos que resuenan conmigo a nivel personal, ofreciendo oportunidades para aprender y crecer. Sin embargo, tengo una afinidad por los programas de cocina. Me encantaría la experiencia de trabajar como sous-chef de un chef renombrado, permitiéndome absorber su orientación. Me gusta ejecutar tareas en lugar de liderar, encontrando este papel intrigante. Además, aprecio los programas de empoderamiento de la gente bien producidos.**

