Desde hace un tiempo, las opiniones del analista de fútbol Dietmar Hamann no han caído bien ante el director deportivo del FC Bayern, Max Eberl. La última reacción de Eberl ante los comentarios de Hamann sobre Harry Kane ha sido de irritación. La actual fuente de controversia son las críticas de Hamann hacia el delantero inglés.

Antes del partido de liga del Bayern contra el Eintracht Frankfurt, Eberl describió a Hamann como un molesto zumbido en los oídos que aparece cada tres días. Esta afección médica, conocida como tinnitus, causa un constante zumbido o pitido en los oídos.

Después de un partido sin goles de Kane en el duelo de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen (1:1) y la primera derrota del Bayern en la Liga de Campeones en Aston Villa (0:1), Hamann expresó sus preocupaciones en su columna de Sky. Dijo: "Ya dije después de la Eurocopa este verano que aún tiene que demostrar que vale 100 millones, aunque marcó más de 30 goles el año pasado". Kane fichó por el Bayern desde el Tottenham Hotspur el año pasado.

Eberl no abordó específicamente las críticas de Hamann durante su rueda de prensa previa al partido contra Frankfurt el sábado. En el pasado, Hamann ha provocado a menudo a las autoridades de su antiguo club con declaraciones provocativas, incluso irritando al antiguo entrenador Thomas Tuchel varias veces la temporada pasada. Hamann insistió: "Kane no fue traído al Bayern Munich para marcar un hat-trick contra el Darmstadt. Fue traído para marcar contra el Leverkusen y el Aston Villa y en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Todavía no lo ha hecho". Sigue siendo escéptico sobre el fichaje récord del Bayern.

Kane tiene la oportunidad de desmentir las críticas de Hamann en Frankfurt con una impresionante actuación y goles. En este partido, se producirá el duelo entre dos de los máximos goleadores de esta temporada. Omar Marmoush del Frankfurt lidera la lista de goleadores de la Bundesliga con seis goles, mientras que Kane ocupa el segundo lugar con cinco. En los ocho partidos oficiales de esta temporada, el inglés ha marcado diez goles para el FC Bayern.

Eberl expresó su descontento con las continuas críticas de Hamann hacia Kane, diciendo: "Es cansino escuchar siempre comentarios negativos sobre nuestros jugadores en los medios de comunicación por parte de personas como Hamann". A pesar de las críticas, Kane tiene la oportunidad de mejorar su rendimiento y acallar las críticas de Hamann durante el encuentro del Bayern con el Eintracht Frankfurt, un partido que también cuenta con el máximo goleador Omar Marmoush.

