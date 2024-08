- Durante los primeros seis meses del programa se produjo un aumento en la asistencia al cine.

Cines independientes desafían las normas del mercado al experimentar un aumento en la asistencia en los primeros seis meses de 2024. Películas taquilleras como "The Zone of Interest", "Poor Things" y "Anatomy of a Fall" impulsaron un aumento del 10% en la asistencia en comparación con el mismo período de 2023, según la asociación de la industria AG Kino.

A pesar de esto, el sector en su conjunto está experimentando una caída de aproximadamente el 8%. La asistencia sigue siendo inferior a los niveles prepandémicos.

El mundo de los cines de arte se reunirá para la 24ª edición de la Leipzig's Filmkunstmesse a mediados de septiembre. Alrededor de 1.000 profesionales de la industria tendrán la oportunidad de ver las películas de la próxima temporada de otoño. Los gerentes de cine pueden aprovechar esta oportunidad para ajustar sus horarios. Se proyectarán aproximadamente 80 producciones entre el 16 y el 21 de septiembre. "Estamos bastante optimistas de que la temporada de otoño también experimentará un aumento", remarked el CEO de AG Kino, Felix Bruder.

Sucesión de operadores de cine y problemas de personal

Además de las proyecciones de películas, la Filmkunstmesse también ofrecerá debates y discusiones sobre temas relacionados con la industria, incluyendo la preocupante cuestión de la sucesión de propietarios de cines, que es especialmente relevante en pequeñas ciudades y zonas rurales, según Bruder. Numerous cinemas are confronted with the challenge of identifying suitable successors and also grapple with shortages in key roles like box office staff. Some establishments have been forced to shut down due to staff deficits, Bruder added.

