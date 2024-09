"Durante los períodos de sol, la abundancia de electricidad en las líneas eléctricas supera nuestra capacidad para manejarla de manera efectiva"

Alemania está experimentando un aumento en la energía solar, pero se está convirtiendo en un problema, especialmente en el sur con numerous instalaciones privadas en techos y balcones. "Durante las vacaciones soleadas, nuestras redes actualmente están alcanzando sus límites", dice Maik Render, CEO de N-Ergie, el proveedor de energía de Núremberg. "Finalmente, el interruptor de circuito saltará". Para prevenir una sobrecarga de energía solar, Render ve dos opciones: "Quizás necesitemos dejar de instalar paneles solares en áreas donde ya hay muchos de ellos", sugiere en el "Laboratorio Climático" de ntv. El jefe de N-Ergie también considera pautas para el funcionamiento de instalaciones solares privadas, como limitar la alimentación de electricidad excedente a la red a momentos específicos. "No puedes solo promover, también tienes que regular a veces", dice Render. "Como empresa municipal, decimos: Esta conexión falta demasiado a menudo".

ntv.de: ¿Te preocupa el auge solar?

Maik Render: Debemos distinguir entre grandes instalaciones solares junto a las autopistas y pequeñas en techos individuales. La ley nos permite apagar las grandes instalaciones cuando hay demasiado poder. Pero no podemos hacer eso con las instalaciones en techos.*

¿Las instalaciones en techos están causando la sobrecarga?

No es un problema a nivel nacional, sino regional. Tomemos una región con muchas casas, todas con instalaciones solares. En un soleado Domingo de Pascua, cuando nadie está usando electricidad, aún se está generando electricidad excedente.*

¿Por qué las vacaciones son el problema? ¿Porque la gente no trabaja?

Exactamente. Durante el día, cuando el sol brilla, la industria está parada y el consumo de energía es bajo. En tales días, hay un excedente de electricidad en la red, que no sabemos qué hacer con ella.*

¿Es esto una predicción o ya está sucediendo?

Nuestras redes ya están alcanzando sus límites hoy en días soleados. No hay mucho espacio en el sistema. Por lo tanto, debemos tomar medidas técnicas ahora, porque a medida que se construyen más instalaciones incontrolables, será más difícil.*

¿Habrá cortes de energía?

Un circuito eléctrico está equilibrado cuando se alimenta tanta energía como se extrae. Pero si se alimenta demasiada energía al circuito, saltará el fusible. Piensa en un cable extensión: Si se usa durante mucho tiempo, especialmente con un secador de pelo, y se deja enrollado, el cable eventualmente se calentará tanto que saltará el fusible térmico. Lo mismo ocurre con las instalaciones solares: Si no hay más capacidad en la red, las líneas se calientan demasiado y saltan los fusibles. No es un corte de energía, pero no hay electricidad por un tiempo.*

¿El problema se agravará con el auge de las plantas de energía en balcones?

Sí. En la electricidad, el consumo y la producción siempre están en equilibrio. Pero en el nuevo sistema, se produce electricidad durante el día y se consume en la noche. La red eléctrica no está lista para esto.*

¿No es el auge solar privado en general beneficioso, o discreparías?

En N-Ergie, creemos en la transición energética. Pero una central eléctrica convencional funciona aproximadamente 6000 horas al año, mientras que el sol brilla aproximadamente 1000 horas. Para reemplazar nuestra flota de centrales eléctricas, necesitaríamos un parque solar seis veces más grande. Hemos construido mucho, pero aún no es suficiente para convertirnos en libres de fósiles. Sin embargo, debemos tener cuidado al expandirnos. En el pasado, las centrales eléctricas estaban concentradas cerca de las ciudades, mientras que las instalaciones solares están distribuidas por toda el área. Si construimos demasiadas en regiones individuales, necesitaremos las redes correspondientes allí. Si estas no están disponibles, saltarán los fusibles. Por lo tanto, debemos construir almacenamiento y redes y perhaps también decir: Ya no construiremos paneles solares donde ya hay muchos.*

¿Debería la promoción estar dirigida hacia regiones con poca energía solar y hacia la promoción de la expansión de la red en áreas con muchas de ellas?

Por ejemplo, pero en Baviera, este es un problema generalizado. No puedes decir que se necesita más expansión solar en Würzburg o Kitzingen, y menos en Sulzbach-Rosenberg.*

¿Deberían los hogares privados que ya han instalado sistemas solares considerar una almacenamiento solución?

Los sistemas PV y el almacenamiento generalmente se instalan juntos. Sin embargo, la batería no funciona de manera amigable con la red, sino que solo ayuda a la casa, porque: el sol sale a las 8 am. El consumo inicial de electricidad es bajo, porque la gente va a trabajar y los niños van a la escuela. Cuando la radiación solar es más fuerte a las 11 am, la batería ya está llena. Para la red, sería mejor si la batería se cargara por la mañana y se descargara por la noche. Sin embargo, el propietario de la casa no está interesado en eso. Quieren estar seguros en caso de que pase un campo de nubes a las 12 pm. Este es el problema: técnicamente, el almacenamiento local podría ayudar a la red durante horas importantes, pero actualmente no hay incentivo para que los propietarios de casas lo hagan.

Dado la falta de almacenamiento de energía compatible con la red, ¿te gustaría tener la capacidad de apagar las plantas de energía en balcones y los paneles solares en edificios cercanos en situaciones de crisis desde Núremberg?

Legalmente, podemos ejecutar esto en situaciones específicas, especialmente para instalaciones medianas en granjas. Sin embargo, como proveedor de energía, preferimos transmitir electricidad en lugar de apagar instalaciones. Por lo tanto, buscamos regular de tal manera que el almacenamiento existente sirva no solo a la casa, sino también a las redes. Esto requiere un incentivo financiero, ya que actualmente el comportamiento amigable con la red no es financieramente beneficioso para los propietarios de casas. Ellos obtienen los mayores beneficios al cargar la batería al menor costo y utilizarla más tarde ellos mismos.

¿Cómo podría manifestarse esta regulación? Porque muchos propietarios de casas adquieren un sistema solar y almacenamiento para la autosuficiencia ellos mismos.

La expansión del almacenamiento podría compensarse con los costes de la red. Como proveedor de energía, podríamos construir almacenamiento que absorba electricidad durante las horas más soleadas. Actualmente, estas no están compensadas, a pesar de prevenir barrios oscuros o desperdicio de electricidad. Alternativamente, podríamos reconocer que no se puede promover solo, sino que a veces se debe necesitar e imponer condiciones: puedes ser autosuficiente, pero entre las 11 a.m. y las 3 p.m., tu almacenamiento no debe alimentar electricidad a la red, sino absorberla de manera compatible con la red.

Este es un tema político sensible. La gente ha obtenido un sistema PV para sustentar el cambio energético, y de repente, les dicen cómo utilizarlo.

Solemnemente, a menudo discutimos el cambio energético en términos tecnológicos, pero hoy exploremos uno financiero: ¿quién paga qué y cuándo? La mayoría de los alemanes no pueden permitirse comprar un sistema de paneles solares porque no son propietarios de una vivienda. Este privilegio está reservado para los propietarios, que han sido subsidados y han reducido sus costes de electricidad durante dos décadas. ¿Por qué no puedo hacerles contribuir al sistema en general? En Núremberg hay un barrio llamado Langwasser, donde, exageradamente, viven 20.000 personas en diez edificios. Ninguno de ellos puede beneficiarse de la subvención. Personalmente, no me gustaría eso, pero como empresa municipal, decimos: esta conexión entre apoyar y demandar falta demasiado a menudo.

¿De verdad? Las cargas están actualmente distribuidas de manera desigual?

La distribución de las cargas será una pregunta clave en el cambio energético, estoy seguro de eso. Hay un consenso social de que no queremos seguir quemando petróleo y gas. Sin embargo, es difícil cuando subsidiamos a los propietarios pero no a los inquilinos. Al menos la mitad de la población no puede participar en este sistema. Esto crea tensión social e insatisfacción. Debemos enfrentar estas verdades incómodas.

Clara Pfeffer y Christian Herrmann hablaron con Maik Render. La conversación ha sido editada para una mejor comprensión y fluidez. Puedes escuchar la conversación completa en el podcast "Climate Lab".

