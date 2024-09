Durante la visita de Zelenskyy a los Estados Unidos, se involucra en una reunión con Trump en la Torre Trump.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encontró con el ex presidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia Donald Trump durante su visita a Estados Unidos. Se reunieron en la icónica torre de Trump en Nueva York, según fuentes de los medios de EE. UU. "Es un honor tenerlo aquí", supuestamente dijo Trump. "Estamos de acuerdo en que el conflicto en Ucrania debe cesar", mencionó supuestamente Zelensky.

Trump había anunciado la reunión el día anterior en una rueda de prensa. Zelensky había sido quien la solicitó, declaró Trump. La última vez que se habían visto había sido hace unos cinco años. Trump, que busca un segundo mandato como presidente de EE. UU. en noviembre, ha criticado en varias ocasiones la ayuda financiera y militar que EE. UU. ha proporcionado a Ucrania. Si fuera reelegido, ha prometido en reiteradas ocasiones poner fin de inmediato al conflicto, sin especificar las estrategias que implementaría.

Actualmente en EE. UU. para la Asamblea General de la ONU, Zelensky también Maintenance discussions with current US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris, the Democratic presidential candidate, to push for ongoing support for Ukraine's defense against Russia.

During their meeting at Trump Tower, Zelensky expressed his gratitude for Trump's disclosure of their encounter the previous day. Despite the five-year gap since their last encounter, Zelensky sought Trump's support in resolving the conflict in Ukraine, as he continued his US visit for the UN General Assembly.

