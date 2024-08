Durante la tormenta, Angrier expresa su pesar hacia el portero.

El entrenador de SpVgg Greuther Fürth, Alexander Zorniger, ha disculpado sus duras críticas al portero Nahuel Noll. En una entrevista posterior a un empate 1:1 contra SC Paderborn en la 2.ª Bundesliga, Zorniger criticó a Noll por un error que llevó al gol tardío y se disculpó al día siguiente, como lo indicó en un video del club. "Una disculpa era necesaria. Me disculpo".

Zorniger cree que una disculpa debe hacerse en el mismo foro que la crítica, stating that he had lost control of his words in a highly emotional and public setting. "Ayer, en una situación que creo que es incuestionable, me encontré en una situación en la que fallé completamente en mi elección de palabras, emocionalmente y en el foro. Me dejé llevar por mis emociones. Eso no era necesario. Me excedí en lo que es apropiado para un entrenador", dijo Zorniger criticando su propio comportamiento.

Agente minimiza confrontación

Antes de la disculpa de Zorniger, el agente de Noll había respondido. Gerhard Poschner trató de evitar más confrontación, stating that the criticism was justified, but with a lot of emotion. "El fútbol también es cuestión de emociones", dijo Poschner.

Noll había permitido el gol de igualdad a través de Adriano Grimaldi con un grave error. "No debería volver a cometer ese error, de lo contrario su agente puede llamarme y preguntar por qué no juega", dijo Zorniger.

"Nahuel cometió un error y definitivamente aprenderá de él. Un jugador también debe ser capaz de manejar la crítica emocional, especialmente si es justificada y viene de su propio entrenador", dijo Poschner. El portero cedido por TSG Hoffenheim "no es un cobarde y puede manejarlo bien. Eso es todo", dijo Poschner.

Ulreich reacciona sorprendido

Zorniger había reaccionado "masivamente enfadado" inmediatamente después del partido. "Ese error no debería suceder a un jugador que tiene otros objetivos en mente". Especialmente porque el error tenía una historia. "Hemos hablado de eso varias veces en el entrenamiento". Zorniger sigue sin ver un efecto de aprendizaje en su joven portero.

El compañero portero Sven Ulreich se sorprendió por el arrebato. "Increíble una declaración así de un entrenador en público", criticó el portero suplente del FC Bayern en las redes sociales. Zorniger ahora lo ve de la misma manera.

