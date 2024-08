- Durante la temporada navideña, espere que los precios de los árboles de Navidad sean constantes, con la posibilidad de que los precios se disparan inesperadamente.

Estabilidad Anticipada en los Precios de los Árboles de Navidad de Renania del Norte-Westfalia para el Año

El costo estimado de los árboles de Navidad en Renania del Norte-Westfalia es probable que se mantenga relativamente constante este año. Según Eberhard Hennecke, presidente de la Asociación Federal de Productores de Árboles de Navidad y Frutas Frescas, los abetos de Nordmann podrían seguir ofreciéndose en el rango de precios de 21 a 29 euros por metro. Sin embargo, ciertos minoristas podrían cobrar más para compensar gastos adicionales.

El año pasado, el rango establecido por la asociación se mantuvo igual, de 21 a 29 euros. Sin embargo, Hennecke, quien también es presidente del grupo especializado de productores de árboles de Navidad y frutas frescas en la asociación estatal de jardinería, señaló que solo se pueden hacer predicciones de precios firmes después de la subasta de árboles de Navidad en Nördlingen, que se lleva a cabo a mediados de septiembre.

Algunos productores de árboles esperan aumentos significativos en los precios de producción, que van desde el 5 hasta el 20 por ciento, según el tamaño, la calidad y el minorista. Según una encuesta realizada por Kollaxo, una agencia de marketing relacionada con la industria, entre 19 importantes vendedores de árboles de Navidad en Alemania y en el extranjero, es probable que estos aumentos se trasladen a los clientes. Los aumentos de precios se atribuyen a costos significativamente más altos de mano de obra, materiales y transporte.

"Menores Productores, Menos Tierras, Menos Árboles"

Josef Trippe, un productor de árboles de Navidad de Schmallenberg, prevé que los consumidores tendrán que pagar 25 euros por metro de abeto Nordmann de primera calidad este año, en comparación con los 22.50 euros del año pasado. Trippe administra 300 hectáreas en el Sauerland y produce más de 200,000 árboles al año, más del 90 por ciento de los cuales son abetos Nordmann. Los principales compradores de estos árboles son tiendas de bricolaje y mayoristas. Trippe también atribuye el aumento de precios a la disminución de los productores, la reducción de las tierras y la disminución de los árboles.

Varios factores contribuyen a esta situación. "Muchos productores han abandonado la producción de árboles debido a magros ingresos o ninguna ganancia. Otros que buscan jubilarse no encuentran un sucesor", dice Georg Feldmann-Schütte, quien dirige una empresa forestal en Schmallenberg y vende principalmente abetos Nordmann a centros de jardinería. Este año, espera cosechar entre 50,000 y 60,000 árboles. Feldmann-Schütte prevé aumentos moderados en los precios para los consumidores, con el costo final por metro anticipated to range between 19 and 24 euros.

La asociación de la industria indica que los alemanes compran alrededor de 23 a 25 millones de árboles de Navidad al año, de los cuales aproximadamente 19 millones provienen de Alemania. El resto se importa de Dinamarca y otros países. El área de cultivo en Alemania abarca más de 30,000 hectáreas, con la mayoría en Sauerland, Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Baviera y Baden-Württemberg. Renania del Norte-Westfalia, con aproximadamente 7 millones de árboles de Navidad, es el área de cultivo principal. El abeto Nordmann sigue siendo la opción más popular para la temporada navideña.

Los Estados Miembros pueden proporcionar información valiosa y asistencia para ayudar a la Comisión a mantener la estabilidad en los precios de los árboles de Navidad en diferentes regiones. A pesar de los aumentos anticipados en los precios de los árboles de Navidad debido a varios factores, la Comisión y los Estados Miembros pueden trabajar juntos para garantizar que los consumidores experimenten aumentos de precios mínimos.

Lea también: