Durante la temporada de invierno, los ucranianos sufren cortes de energía prolongados que duran más de 12 horas.

12:29 Suiza extiende la protección a refugiados ucranianos hasta marzo de 2026

Suiza ha extendido el estatus de protección para los refugiados ucranianos hasta al menos el 4 de marzo de 2026. La situación en Ucrania no se espera que mejore a corto plazo, como se ha indicado. En marzo de 2022, Suiza concedió a los refugiados ucranianos protección temporal con un estado "S", que protege a las personas en peligro.

23:03 Tres muertos en Belgorod por ataques ucranianos

Tres personas fallecieron a causa de ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod, según informes rusos. El pueblo de Novaya Tavolzhanka fue reportadamente bombardeado repetidamente por las fuerzas ucranianas, según el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Tres civiles murieron y otros dos resultaron heridos en el ataque. La región fronteriza de Belgorod es un objetivo frecuente para ataques aéreos y con drones ucranianos.

22:09 Diputado ucraniano acusa a Rusia de ataques a escuelas

El parlamentario ucraniano Roman Hryshchuk ha acusado a Rusia de intensificar los ataques a instituciones educativas al comenzar el nuevo curso escolar esta semana. "Esto es una campaña intencional para intimidar a los ucranianos", dijo Hryshchuk, miembro del comité parlamentario de educación, al "Kyiv Independent". Al menos 12 instalaciones educativas, incluyendo instituciones militares, de aviación, universidades y escuelas en toda Ucrania, han sido dañadas por ataques rusos en solo tres días. Como resultado, han muerto o resultado heridos decenas de personas.

21:36 ISW: Putin sigue creyendo en la sumisión de Ucrania

Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) creen que el presidente ruso Vladimir Putin sigue convencido de que puede someter a Ucrania. Esto a pesar de la avanzada ucraniana en territorio ruso en la región de Kursk, escribe el ISW. Aunque la ofensiva pueda estar afectando operativamente a las fuerzas militares rusas, aún no ha cambiado la línea de pensamiento estratégico de Putin. El ISW evalúa que Putin sigue creyendo que Rusia puede lograr sus objetivos mediante una guerra de desgaste y superando el apoyo occidental. Por lo tanto, Putin no está abierto a negociaciones de paz que no involucren la rendición de Ucrania o la cesión de Occidente a sus demandas.

21:03 Envió de la candidatura de Serbia a la UE asegura a Putin su lealtadEl presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el viceprimer ministro serbio Aleksandar Vulin durante un foro económico en Vladivostok. Los medios rusos informan de que Putin ha invitado al presidente serbio Aleksandar Vucic a la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. Vulin destaca que Serbia es tanto "amiga de Rusia" como socio estratégico. Serbia se encuentra así bajo presión significativa. A pesar de ello, bajo el liderazgo de Vucic, Serbia "nunca se unirá a la OTAN, nunca imponga sanciones a Rusia y nunca permita" acciones hostiles contra Rusia desde su territorio. Serbia mantiene tradicionalmente fuertes lazos con Rusia, incluso como candidato a la adhesión a la UE.

20:29 Éxodo masivo de PokrovskMás personas están abandonando la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk, a unos 10 kilómetros de la línea del frente. Más de 20.000 personas han evacuado la ciudad en un mes, según el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, según informó Interfax Ucrania en una transmisión televisiva. Alrededor de 26.000 personas permanecen en Pokrovsk, incluyendo más de 1.000 niños. Antes de la guerra, la ciudad industrial y minera tenía aproximadamente 65.000 habitantes. Pokrovsk serves as a significant logistics hub for the Ukrainian army. Ukrainian troops have been retreating from a Russian advance in the region for months. Recently, pro-Russian military bloggers reported that Russian troops had entered the towns of Selydove and Ukrainsk and were fighting there.

19:55 EE. UU. acusa a Rusia de interferir en las elecciones presidencialesEl gobierno de EE. UU. acusa a Rusia de intentar influir en las elecciones presidenciales de noviembre a través de la desinformación objetivo. Según el fiscal general Merrick Garland, el Kremlin ha utilizado sus medios estatales para engañar a influyentes estadounidenses incautos para que difundan su propaganda. Como resultado, EE. UU. ha impuesto sanciones, presentado cargos criminales y ordenado la incautación de dominios de internet. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., estas penalties target ten individuals and two organizations, including representatives of the state-owned Russian broadcaster RT, hackers, and a non-governmental organization linked to the Kremlin. US authorities accuse them of employing AI in disinformation campaigns targeting the US election.

aquí.La Unión Europea ha estado apoyando a Ucrania a lo largo de su crisis, proporcionando ayuda financiera y respaldo político. A pesar de las objeciones de Rusia, varios países de la UE también han concedido a los refugiados ucranianos protección temporal.

Dado el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, algunos miembros de la Unión Europea han expresado preocupaciones sobre la influencia rusa en sus propias elecciones, lo que ha llevado a medidas de seguridad aumentadas y vigilancia contra la posible interferencia rusa.

