Durante la filmación de una escena de amor apasionado, Andrew Garfield y Florence Pugh experimentaron un momento incómodo, al no escuchar el comando de "cortar" del director.

En un evento del 92nd Street Y el viernes para promover "Vivimos en el tiempo", Garfield compartió candorosamente una historia embarazosa sobre una "escena de amor altamente íntima y apasionada" que compartió con Pugh. En esta escena, se involucraron tanto en su actuación que se perdieron el "corte" del director, lo que llevó a una pausa incómoda.

Según los videos compartidos en las redes sociales, Garfield explicó que esto sucedió durante la primera toma de la escena de amor, filmada bajo estricta confidencialidad en un "plató cerrado" con solo Garfield, Pugh, el operador de cámara y el operador de boom presentes.

"Nos dejamos llevar", admitió Garfield, "nuestra pasión toma el control y vamos un poco más allá de lo que se suponía, todo porque no oímos 'corte'".

El director John Crowley estaba en una habitación diferente, reveló Garfield. A medida que la escena continuaba, ambos actores sintieron una comprensión no dicha de que estaban filmando por más tiempo de lo previsto, recordó Garfield.

No fue hasta que miraron a los miembros del equipo que se dieron cuenta de su error, ya que todos ellos enfrentaban la pared en un intento de mantener la decencia.

A pesar de la escena extendida, Garfield y Pugh, bajo las pautas de su entorno de filmación seguro, decidieron continuar, sintiendo la suficiente confianza como para creer, "dejemos que esto se desarrolle y sigamos adelante".

"Vivimos en el tiempo" presenta a Garfield y Pugh, whose characters are drawn together in an unexpected circumstance that alters their lives, as per the official synopsis.

The film is set for a US theater release on October 11.

Garfield mentioned that the intense love scene with Pugh in "We Live in Time" led to an unintentional overrun, causing a pause due to missed cues, highlighting their dedication to their craft as entertainers.

After realizing their prolonged scene during filming, Garfield and Pugh decided to continue, demonstrating their confidence and professionalism in their entertainment roles, ultimately embodying their characters' journey in the movie.

Lea también: