Durante el debate de ABC, los moderadores analizaron y corrigieron activamente las afirmaciones infundadas de Trump en tiempo real.

La elección de verificar los hechos a los contendientes en vivo durante esta transmisión importante marcó un cambio con respecto a los debates anteriores y contrastó con el encuentro presidencial inaugural de la serie de 2024, organizado por CNN y moderado por Jake Tapper y Dana Bash. Durante el debate de junio, los moderadores no corrigieron las declaraciones falsas hechas por Trump y el presidente Biden. En su lugar, la red proporcionó una verificación de hechos en línea y en televisión después del programa.

Antes del debate en Filadelfia el martes por la noche, ABC News no garantizó la verificación en vivo de los hechos, pero los presentadores intervinieron para desmentir al menos tres declaraciones inexactas hechas por Trump.

Aproximadamente 20 minutos después del inicio del debate, el expresidente afirmó que los demócratas abogaban por abortos tardíos o apoyaban "ejecutar" a los bebés "después del nacimiento", avanzando una afirmación falsa notoria y repetida con frecuencia. El gobernador Tim Walz, la elección de Harris como candidata a la vicepresidencia, supuestamente dijo "ejecución después del nacimiento está bien", afirmó Trump falsamente.

La moderadora Linsey Davis corrigió de inmediato el registro sobre el tema del aborto. "No hay estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de que ha nacido", dijo.

Más tarde en el debate, Trump repitió una afirmación desmentida de que los migrantes en Ohio estaban matando y comiendo mascotas. "En Springfield, están comiendo a los perros. La gente que llegó allí, están comiendo a los gatos. Están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro país, y es una vergüenza", dijo Trump.

El moderador John Muir corrigió rápidamente a Trump sobre la afirmación. "Solo quiero aclarar aquí. Usted menciona Springfield, Ohio. ABC News se comunicó con el administrador de la ciudad. Él nos dijo que no hay informes creíbles de afirmaciones específicas de mascotas dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante", dijo Muir.

"He visto a gente en televisión", argumentó Trump. "La gente en televisión dice que mi perro fue tomado y utilizado como comida. Entonces, maybe él dijo eso, y maybe eso es una buena cosa para decir para un administrador de la ciudad", dijo Trump.

"No estoy tomando esto de la televisión. Lo estoy tomando del administrador de la ciudad", respondió Muir.

"La gente está en televisión diciendo que el perro fue comido por la gente que fue allí", dijo Trump.

"De nuevo, el administrador de la ciudad de Springfield dice que no hay evidencia de eso", respondió Muir.

Los moderadores de ABC también utilizaron métodos sutiles para establecer la verdad. Más tarde en el debate, Muir le preguntó a Trump sobre un comentario reciente en el que pareció reconocer su défaite en las elecciones presidenciales de 2020 ante Biden por "un pelo".

"¿Ahora está reconociendo que perdió en 2020?", preguntó Muir.

"Eso se dijo sarcásticamente", dijo él. "No reconozco eso en absoluto".

Muir luego se dirigió a Harris, diciendo "usted oyó al presidente allí esta noche. Él dijo que no dijo que perdió por un 'pelo'. Entonces, todavía cree que no perdió las elecciones que ganó el presidente Biden y usted mismo".

Después del debate, CNN's Daniel Dale informó que Trump hizo al menos 33 afirmaciones falsas durante el debate, en comparación con una de Harris.

"Esta fue una actuación extraordinariamente deshonesta de Trump. Mentira tras mentira sobre tema tras tema", dijo Dale.

Durante debates anteriores, los moderadores han enfrentado desafíos para encontrar un equilibrio entre la verificación de hechos y permitir que los candidatos respondan o se mantengan en el camino con sus respuestas. En 2012, el presentador de CNN Candy Crowley recibió críticas de los conservadores cuando verificó los hechos de Mitt Romney durante un debate con el presidente Barack Obama.

Para 2020, los dos moderadores de las elecciones generales, Chris Wallace, en ese momento de Fox News, y NBC's Kristen Welker, principalmente se mantuvieron al margen de la verificación en vivo de los hechos.

El director político de CNN, David Chalian, le dijo a The Washington Post antes del debate de la red en junio que el escenario "no es el lugar ideal para un ejercicio en vivo de verificación de hechos". El papel de los moderadores, dijo, era "facilitar y moderar un debate de manera clara... no ser un participante".

La decisión de ABC de verificar en vivo los hechos de Trump desde el escenario recibió críticas de sus seguidores y los medios de comunicación de derecha, quienes argumentaron que los moderadores ignoraron las inexactitudes de Harris.

"Raro cómo los moderadores hackers de @abcnews solo 'verifican los hechos' a Trump y permiten que Kamala mienta sin parar. Los Noticias Falsas son el enemigo del pueblo!", escribió Donald Trump Jr. en Twitter.

"MÁS VERIFICACIÓN DE HECHOS DE ABC - ESTO ES EL PEOR PILLAJE DE PRESENTADORES QUE HE VISTO NUNCA. 3 contra 1", escribió Megyn Kelly, la ex presentadora de Fox News y NBC convertida en podcaster conservadora en Twitter.

En el mundo de los medios, la verificación de hechos durante los debates se ha convertido en un tema controvertido. Los críticos argumentan que la decisión de CNN de verificar en vivo a los contendientes durante los debates contrasta con los enfoques tradicionales, como se vio en los debates de las elecciones generales de 2020 moderados por Chris Wallace y NBC's Kristen Welker, quienes principalmente evitaron la verificación en vivo de los hechos.

A pesar de esto, algunos creen que integrar la verificación de hechos en los debates en vivo puede ayudar a corregir la desinformación rápidamente, lo que beneficia el negocio de la comunicación veraz en los medios.

