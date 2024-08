- Durante dos décadas y media, la "latita vacía" de ZDF ha sido un elemento básico.

Una figura notable que adorna las conversaciones del desayuno, junto con consejos de cocina, sugerencias de jardinería, actualizaciones de salud y noticias de política, economía y sociedad: esta mezcla ha sido la clave del éxito de "Volle Kanne", el magazine matutino de ZDF, durante 25 años. Miles de personas sintonizan diariamente.

El 30 de agosto de 1999, el primer programa de "Volle Kanne, Susanne" dirigido por Susanne Stichler, se emitió en las pantallas. En la semana próxima (que comienza el 26 de agosto), el equipo de "Volle Kanne" celebra su aniversario y revive momentos destacados de la historia del programa. Entre los invitados esperados durante la semana del aniversario se encuentran el atleta extremo Joey Kelly con su hijo Luke, el músico Thomas Anders y el líder de Revolverheld, Johannes Strate, acompañado del pianista Sebastian Knauer.

"La combinación de temas ha cautivado a la audiencia durante un cuarto de siglo", dice la directora de ZDF, Bettina Schausten. "En la mesa de desayuno más renombrada de Alemania, discutimos lo que realmente inquieta a las personas en su vida diaria".

Desde el Monkeypox hasta el Yoga del Vino

Por ejemplo, esto puede incluir debates sobre la nueva variante de Monkeypox, una vista previa del recién inaugurado festival cultural Ruhrtriennale y un reportaje sobre yoga del vino, todo en un lapso de 85 minutos. Durante la semana del aniversario, estos temas incluirán las próximas elecciones estatales en Turingia y Sajonia.

"Los últimos años han sido difíciles para muchas personas. Programas como 'Volle Kanne' aportan una sensación de confort y equilibrio a la vida diaria de las personas mientras ayudan a contextualizar las noticias", admite Nadine Krüger, quien ha estado presentando el programa (con un breve hiatus) desde 2009.

El equipo de "Volle Kanne" también interactúa con su audiencia: por ejemplo, las preguntas de los espectadores, como las de Facebook, a menudo se dirigen a los invitados del desayuno durante la emisión en vivo. Este año, entre el 2 de enero y el 21 de agosto, un promedio de 0,637 millones de personas han sintonizado, lo que representa una cuota de mercado del 15,1 por ciento, ligeramente por encima de la cifra general del 2023 del 14,2 por ciento.

ARD ha cesado su programa competidor

Se realizan aproximadamente 250 emisiones al año. "Volle Kanne" se emite todos los lunes a viernes de 9:05 a 10:30 AM, alternando entre "Morgenmagazin" producido por ARD y ZDF como magazine matutino. Como magazine matutino, "Volle Kanne" actualmente no tiene muchos competidores, excepto "Sat.1-Frühstücksfernsehen", que continúa hasta las 10:00 AM.

"Live nach Neun" de ARD copió la estructura de "Volle Kanne" hasta 2023, pero fue cancelado después de aproximadamente cinco años y medio. En ese momento, ARD citó "ahorros en el presupuesto del programa lineal" para enfocarse más en la biblioteca de medios.

"Conectarse con la gente cada día en sus vidas" - así describe Florian Weiss, presentador de "Volle Kanne", "quizás el mayor desafío" de "Volle Kanne": "Con todo lo que les consume - desde la situación actual de las noticias hasta los temas de salud, protección del consumidor y cuestiones legales, hasta la cocina, la jardinería y el bricolaje. Agrega un invitado destacado, y para mí, eso es la cima de la excelencia".

