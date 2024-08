- Durante dieciocho años, mantuvieron un silencio prolongado.

Hubo un silencio de 18 años entre las estrellas de "Beverly Hills, 90210", Tori Spelling (51) y Brian Austin Green (51), debido a que sus exparejas interfirieron en su amistad. Según el podcast de Green "Oldish", Spelling no intentó mantener su amistad. Él describió su última conversación como "sentirse como si estuviera pasando por un divorcio", con lo que Spelling estuvo de acuerdo.

"Me dolió mucho pensar que íbamos a perder el contacto ya que éramos muy cercanos", dijo ella. A pesar de los intentos de Green por mantenerse en contacto, finalmente perdieron el contacto. Él recordó haber conducido hasta la casa de Vincent unos días después del final del show, con la esperanza de mantener su amistad. Sin embargo, Spelling estaba saliendo con su coprotagonista Vincent Young (59) en ese momento y no le correspondió.

Recordó cómo Spelling no lo reconoció en una fiesta de lanzamiento de DVD de la serie años después, cuando ella estaba casada con Dean McDermott (57) y él estaba con Megan Fox (38). "Los extrañé a todos, y luego simplemente desaparecieron", compartió. A pesar de sus persistentes intentos, finalmente se rindió. "Sentí que ella no quería ser amiga mía", admitió.

El papel de sus exparejas

Spelling luego explicó que su relación tensa con McDermott también tuvo un papel. Se alejó porque sabía que él no apoyaba su relación. "Tuviste una buena relación profesional con Vincent, pero no creo que nuestra relación personal fuera algo adecuado para mí", agregó. Evitó a personas como él que la defenderían.

Spelling tampoco era fanática de la relación de Green con Vanessa Marcil (55). Le resultaba frustrante ver lo que estaba sucediendo y no estar de acuerdo con cómo estaba tratando a su amigo, pero no pudo intervenir porque "las personas tienen que hacer sus propias experiencias y encontrar su propio camino".

Sin embargo, Spelling y Green recientemente han reavivado su amistad. En asuntos del corazón, las cosas han cambiado para ambos: Green encontró el amor con la bailarina australiana Sharna Burgess (39), y anunciaron su compromiso en junio de 2023. Mientras tanto, Spelling solicitó el divorcio de McDermott a finales de marzo.

A pesar de que sus exparejas causaron tensiones, Spelling y Brian Austin Green han logrado reavivar su amistad, con Green ahora comprometido con Sharna Burgess y Spelling solicitando el divorcio de Dean McDermott.

