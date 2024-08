- Duodécimo día en el desierto: emergencia del término malévolo y nuevas asociaciones

Sarah Knappik simplemente está reflexionando en voz alta: ¿Y si, se pregunta, las mujeres unimos nuestro poder? Tal vez podríamos "derrotar a algunos tipos". Dadas las circunstancias, hay cinco mujeresleftas, más que los cuatro hombres que aún están aquí. A pesar de su constante fanfarronería sobre ser más fuertes, más sabios y prácticamente indestructibles, los hombres están en minoría ante nosotras, las mujeres.

La lucha de poder entre los géneros ha estado aumentando durante los últimos doce días dentro del "Campamento de Leyendas de RTL". Después de la controvertida salida de Giulia Siegel, el juego parece estar cambiando de marcha. Las alianzas anteriores se desmoronan y surgen nuevas. Las mujeres en la selva, en particular, están cada vez más cansadas -primero entre ellas, luego de los hombres que exudan importancia propia y se niegan a creer que alguna concursante femenina tenga posibilidades de ganar el premio de 100,000 euros. Como lo expresa Elena Miras durante el episodio de RTL+ de "Soy una Estrella - El Desafío de las Leyendas del Jungle": "Los hombres aquí creen que son los reyes".

"Una palabra sucia"

Sin embargo, lleva un tiempo que esta realización se haga evidente, y cobra fuerza a partir de la discusión que surgió en el día once entre Knappik y Georgina Fleur. La razón de su repentina disputa después de un desafío exitoso en la selva sigue siendo vaga. Fleur llegó incluso a decir "la palabra sucia": "Lárgate y llévate tus estrellas contigo".

Sarah, siempre la investigadora estilo Stasi, asume el papel de la agraviada y recluta a otros a su causa. "Georgina dijo la palabra sucia", declara. "Eso no está bien, especialmente como madre".

Thorsten Legat asiente solemnemente en acuerdo: "Es una palabra mala" -usándola con más frecuencia que Georgina ella misma. Insiste en que la selva es un "lugar refinado", incluso curado para el placer de ver de los niños.

"Thorsten, esto no es un servicio religioso"

Uno que no entiende la trama es Gigi Birofio: "Thorsten, esto no es un servicio religioso", dice. "Hay cosas peores en la televisión". En general, Birofio parece cada vez más frustrado. No solo se cansa de la selva ("Creo que no hay nada que odie más que la selva. Exceptomaybe la escuela, eso también fue igual de agotador."), sino especialmente con el autoproclamado alpha male "Kasalla" Legat.

Gigi, quien también luchó con las raciones básicas del campamento esta vez ("Un caracol sabe exactamente como un caracol"), aconseja a Elena Miras no confiar ciegamente en todo lo que Legat dice y sospecha: "Solo está jugando para ganar".

Legat no sale victorioso en el episodio doce, pero sí logra obtener ocho de nueve estrellas en su desafío de la selva. El impacto de su participación y éxito sigue sin estar claro, incluso para Legat, quien continúa engañando a sus compañeros de campamento sobre sus próximos movimientos.

RTL deja el aftermath pendiente, pero ofrece una vista previa del episodio 13. En él, el presentador Mola Adebisi declara: "No creo en el feminismo. Mi esposa es mi reina, pero yo soy el rey". El contexto de esta declaración initially era incierto. Sin embargo, no es poco probable que tales comentarios vuelvan a encender la guerra de géneros en la selva.

