- Duo de playa Ehlers/Wickler en las semifinales

Con temple de acero hacia la medalla de oro: Para el dúo de voleibol de playa Nils Ehlers y Clemens Wickler, esta parece ser la receta para el éxito en los Juegos Olímpicos de París. "Los dos estábamos extremadamente nerviosos. Al menos, eso es lo que acabo de decirme Nils. En la cancha, no lo vi en él", dijo Wickler después de su victoria segura en las semifinales.

Y el jugador de 29 años había mantenido evidentemente la compostura para una victoria que nunca estuvo en duda, ganando 22:20, 21:15 contra la pareja neerlandesa Stefan Boermans/Yorick de Groot. Esta fue su quinta victoria en cinco partidos en el estadio debajo de la Torre Eiffel.

El dúo de Hamburgo está levantando las esperanzas de una segunda medalla de oro entre hombres, después de la victoria de Julius Brink y Jonas Reckermann en Londres en 2012. El jueves, se enfrentarán al ganador del partido entre Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado (España) y Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sorum (Noruega) en las semifinales. El dúo alemán evitará a los grandes favoritos David Ahman y Jonatan Hellvig de Suecia hasta la posible final.

Los nervios también juegan un papel para Ehlers

Wickler, el jugador de voleibol de playa alemán del año, terminó quinto con Julius Thole en 2021 en Tokio. Para Ehlers, estos son sus primeros juegos. Sus nervios fueron un tema después de ganar el partido inaugural. Estaba "tan nervioso como nunca antes" - y luego entregó nueve puntos de bloqueo impressionantes. "Esa es una buena conexión", dijo el jugador de 2,11 metros de altura.

El berlinés de nacimiento parece estar dando un salto de juego en juego en los Juegos Olímpicos, no solo en la bloqueo sino también con tiros inteligentes a la parte posterior del campo. "No hemos estado sentados sin hacer nada durante los últimos dos años, hemos estado trabajando exactly on this", dijo después de uno de los partidos en París.

Ehlers y Wickler encajan bien juntos

Los dos, que han estado jugando juntos desde 2022, entregan consistentemente altas performances en torneos de elite, pero aún no han logrado la gran victoria. Dos semanas antes de los Juegos Olímpicos, perdieron estrechamente a los campeones olímpicos noruegos Mol y Sorum en las semifinales de un torneo en Viena.

La química entre los alemanes es obvia. También juegan el uno con el otro en las entrevistas, bromeando con pequeñas bromas. La comunicación en la cancha ha sido un enfoque en los últimos años y es clave para su éxito. "Nos decimos abiertamente lo que está pasando en nosotros, incluso si algo nos molesta de nuestro compañero o estamos nerviosos", dijo Wickler.

Una conversación honesta también llevó a un ligero ajuste en sus metas antes de París. Su inicialmente muy ambicioso objetivo de ganar una medalla fue reducido. "Porque causaba demasiada presión, demasiados nervios", dijo Ehlers. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Entonces podrían lograr la hazaña.

Wickler no se perderá una ritual antes de las semifinales. Siempre cena con su familia. La pasta Bolognese es su favorita. Y luego vuelven las buenas nervios.

Ehlers reconoció que los nervios también lo afectan durante los Juegos Olímpicos, especialmente en sus primeros juegos, como se vio en su declaración después de ganar el partido inaugural, "Estaba tan nervioso como nunca antes, pero luego entregué nueve puntos de bloqueo impressionantes".

Con su partido de semifinales contra ya sea Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado (España) o Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sorum (Noruega) acercándose, Ehlers y Wickler buscan emular la victoria de Julius Brink y Jonas Reckermann en Londres 2012 durante los Juegos Olímpicos.

Lea también: