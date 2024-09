Drew Barrymore no debería haber tomado fotografías desnudas de sí misma.

En 1995, la actriz Drew Barrymore posó sin reservas para la edición estadounidense de "Playboy". Ahora lamenta esta decisión no por vergüenza de las fotos, sino porque subestimó las posibles consecuencias.

Con solo 6 años, Barrymore saltó a la fama gracias a la película "E.T." Su celebridad estuvo acompañada por el alcohol, las drogas y un deseo rebelde. Ahora, como actriz consagrada y madre de Olive de 12 años y Frankie de 10, Barrymore busca proteger a sus hijos de las experiencias que ella vivió prematuremente.

En una publicación en Instagram, Barrymore, quien ha sido la conductora de su propio talk show durante años, reflexiona sobre su infancia poco convencional. "Ojalá alguien me hubiera dicho 'no' entonces", dice, recordando la falta de límites en su vida. Su espíritu rebelde la llevó a un ambiente maduro a una edad temprana, expuesta a escenas y experiencias más allá de su edad. Esto included presenciar "escapadas desinhibidas" en fiestas, lo que la hizo sentir "incomoda" a pesar de su comportamiento exhibicionista.

Su decisión de posar para el "Playboy" estadounidense en 1995, antes de cumplir los 20 años, la motivó la percepción de que era una expresión artística. Mantiene que no se arrepiente de las fotos, pero no previó su presencia perpetua en el mundo digital. "No preví la llegada de internet. No tenía conocimiento de la falta de información que tendría", escribe en su publicación.

"Quería desvanecerme"

Sin embargo, sus fotos desnudas persisten en internet, amplificadas por artículos que cuentan sus aventuras infantiles, incluyendo su debauchery a los 13 años, sus excesos con el alcohol y su posterior paso por rehabilitación. Recuerda haber sido etiquetada como un fracaso dañado en la portada de "National Enquirer" y otras revistas del corazón. "Quería borrarme de la existencia, nunca volver a aparecer", confiesa, expresando su desprecio por la narrativa que se convirtió en su identidad para siempre.

Afortunadamente, Barrymore logró recuperar el control de su vida y agradece a quienes la apoyaron en su recuperación. La capacidad del mundo en línea para la permanencia, a menudo llamada la "tumba digital", se ilustra en la vida y las elecciones parentales de Barrymore. Protege a sus hijas de los peligros de la tecnología moderna y las redes sociales, negándoles el acceso a los smartphones.

Sin embargo, su pasado sigue ensombreciendo su presente, especialmente a medida que sus hijos crecen. Como informó "USA Today" en febrero de 2023, Olive utilizó la portada de "Playboy" de su madre como argumento para defender el uso de un top crop. "Niego, y ella contesta con 'Tú posaste para Playboy'", dice Barrymore, lamentando la inescapabilidad de su pasado.

A pesar del paso del tiempo, las fotos desnudas de Drew Barrymore de su sesión de 1995 para "Playboy" siguen siendo fácilmente accesibles en las redes sociales, sirviendo como un recordatorio

