Dresde expresa su preocupación por la creciente influencia de Baviera

La situación en las regiones inundadas sigue siendo extremadamente estresante. Las aguas de las inundaciones procedentes de naciones vecinas amenazan al Oder y al Elba. Además, los niveles de agua están aumentando en Baviera, y existe la posibilidad de otra rotura de presa en Austria. Una ciudad polaca ha sufrido graves daños, y el ejército ha sido enviado a la República Checa.

Una gran parte de las regiones inundadas en Europa Central y Oriental está sumergida. Las carreteras y las tierras de cultivo están inundadas, los sótanos y las casas están llenos, y las presas y las presas están parcialmente destruidas. Al menos 18 personas han perdido la vida debido a las intensas y prolongadas lluvias. Los habitantes de Alemania que viven junto al Oder y al Elba deben prepararse para la oleada de inundaciones procedente de los afluentes de los países vecinos.

La previsión del tiempo en las partes sur y este de Baviera sugiere que las lluvias intensas deberían moderarse a mediodía, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). Sin embargo, los residentes deben seguir preparándose para que los niveles de agua reboten. En Passau, el nivel del agua del Danubio ya ha superado el nivel de alerta 3 por la mañana, según el Servicio de Información sobre Inundaciones de Baviera. Varios calles, senderos y aparcamientos han sido cerrados debido al aumento del nivel del agua. El río Sempt en Alta Baviera también ha comenzado a subir de nuevo después de una disminución inicial. El nivel de alerta 3 también se ha alcanzado en la estación de Berg situada cerca del municipio de Wörth en el distrito de Erding.

Hay una creciente preocupación por más roturas de presas en Austria. Otro cuerpo fue descubierto en las aguas de la inundación el lunes por la noche en Austria. La edad y la causa de la muerte del hombre de aproximadamente 40 a 50 años aún son desconocidas. Siguen desaparecidas muchas personas. Además, hay un creciente temor por más roturas de presas. Las autoridades austriacas han expresado un alto riesgo de roturas de presas.

Más de 200 carreteras en Baja Austria están cerradas, y más de 1.800 edificios han sido evacuados. También se han producido cortes de energía. En Baja Austria, cayeron 370 litros de agua por metro cuadrado en los últimos días, significativamente más que la cantidad mensual típica. El Wienfluss, que inicialmente era un pequeño arroyo que se convirtió en un río furioso a través de la ciudad desde el domingo, ha disminuido algo. El canciller austriaco Karl Nehammer dijo que inicialmente se destinarán 300 millones de euros del fondo de desastres para reparar los daños. El fondo puede ampliarse si es necesario.

La ciudad polaca de Klodzko, a unos 100 kilómetros al sur de Breslavia, ha sufrido graves daños. Una parte de la zona peatonal parecía haber sido golpeada por un dispositivo explosivo. Las tiendas del piso inferior tuvieron sus ventanas y puertas destrozadas. Las estanterías estaban volcadas y los cables sueltos colgaban. En Klodzko, el Glatzer Neiße, un afluente del Oder, había desbordado sus orillas.

En la misma ciudad se encuentra el pequeño pueblo de Nysa, donde el agua inundó la sala de emergencias del hospital local, según la agencia de noticias PAP. Treinta y tres pacientes, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron rescatados en barco. Las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación en Nysa y Paczkow. Se descubrió una brecha en la presa de un embalse en el pequeño pueblo en el suroeste de Polonia. Se desplegaron más de 4.900 soldados para apoyar a las autoridades locales en las áreas afectadas. El primer ministro Donald Tusk anunció la asignación de fondos de ayuda que ascienden a un billón de zlotys (aproximadamente 240 millones de euros) para las víctimas de inundaciones en el suroeste de Polonia.

El gobierno checo ha decidido desplegar al ejército debido a la crisis de inundaciones y inundaciones. Hasta 2.000 soldados equipados para apoyar a las autoridades civiles se comprometerán hasta finales de octubre, según anunció la ministra de Defensa Jana Cernochova en X. Los helicópteros del ejército suministrarán a la gente en las regiones más afectadas del noreste de la República Checa con agua potable y comida. Los soldados también ayudarán en los esfuerzos de limpieza posterior a la inundación.

Las intensas lluvias han provocado que muchos ríos y arroyos desborden en la República Checa. Actualmente se han confirmado tres muertes y al menos siete personas desaparecidas. En Ostrava, la tercera ciudad más grande del estado miembro de la UE, las presas estallaron en la confluencia de los ríos Oder y Opava. Many shops and supermarkets are submerged, and water, electricity, and mobile network supplies have failed in many areas.

El este de Rumania ha sido particularmente afectado por las inundaciones. El lunes se encontró la séptima víctima en el pueblo rumano de Grivita cerca de la ciudad de Galati, según la agencia de noticias rumana Mediafax, citando los servicios de emergencia. Aproximadamente 6.000 casas de campo han sido inundadas, muchas en pueblos remotos. Las personas tuvieron que refugiarse en los techos para evitar ser arrastradas por las aguas de la inundación. Se llamaron a cientos de bomberos para ayudar.

La Unión Europea ha expresado su solidaridad y disposición a prestar ayuda a los países afectados, reconociendo los daños y las pérdidas de vidas en Europa Central y Oriental. La Comisión Europea ha activado su Mecanismo de Protección Civil para coordinar la respuesta de emergencia.

Dado el riesgo continuo para las presas en Austria, la Unión Europea está monitoreando de cerca la situación y está lista para ofrecer asistencia técnica y asesoramiento experto si es necesario. El Mecanismo de Preparación y Respuesta a Inundaciones de la Unión Europea está activamente comprometido para apoyar a los países afectados en sus esfuerzos de recuperación.

