Dresde está a punto de emitir una alerta de inundación de nivel 3.

En medio de las inundaciones en Polonia, República Checa y Austria que causan devastación y pérdida de vidas, Alemania ha logrado mantenerse relativamente indemne hasta ahora. Sin embargo, los niveles de agua también están aumentando en Alemania. En Dresde se espera alcanzar el nivel de alerta 3 durante el día, mientras que Brandeburgo se prepara para posibles escenarios catastróficos antes de las elecciones estatales.

Los niveles de agua en Dresde y Schöna (Sachsen Schweiz-Osterzgebirge) siguen aumentando. Según los datos del centro de inundaciones del estado, Dresde aún no ha alcanzado el nivel de alerta 3, con una lectura matutina de 5.98 metros, justo por debajo de los seis metros que activan el nivel 3. Según las predicciones actuales, esta marca debería superarse por la mañana.

El nivel de alerta 3 significa que las áreas urbanas, las calles adyacentes y las vías férreas pueden inundarse. En el nivel 2, principalmente las áreas agrícolas o forestales, los jardines y otros espacios verdes se inundan, junto con posibles daños a edificios individuales.

Se espera una caída en los niveles de agua en Schöna durante la noche

En Schöna, el valor umbral del nivel 3 ya ha sido superado, con un nivel de agua de 6.54 metros medido al amanecer. Según las estimaciones, el nivel de agua debería seguir aumentando durante el día antes de disminuir ligeramente el jueves por la noche. Es highly unlikely that the top warning level of seven meters will be attained.

El ministro del Medio Ambiente, Wolfram Günther, dijo que aunque no se prevé una gran inundación, algunas aguas de inundación checas están entrando en el Elba. Agregó que los niveles de agua son más bajos de lo temido initially, pero no una total limpieza.

Brandeburgo se está preparando activamente para una posible entrada de agua en los próximos días. Los equipos de crisis en el estado federal oriental remain on high alert while citizens work diligently to protect their homes from los daños por inundación anticipated on the Oder.

Woidke: Prepare para los peores escenarios

Brandeburgo, con las elecciones al Parlamento estatal próximas el domingo, tiene al ministro presidente Dietmar Woidke instando a la precaución. Durante la transmisión en vivo del martes "rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck" en la televisión RBB, dijo: "Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor". Reflecting on Ratzdorf, which was severely damaged during the 1997 flood, he highlighted improvements made in infrastructure, including a new dyke and sheet piling provisions.

El líder de la fracción de AfD y candidato principal Hans-Christoph Berndt believed that while climate change should not be overlooked, immediate priority should be given to maintaining and safeguarding dykes against potential beaver damage.

En el sur y este de Baviera, la situación está mejorando gradualmente. Los niveles de agua del Sempt en el distrito de Erding y del Danubio en Passau han caído por debajo de los valores umbrales del segundo nivel de alerta más alto, nivel 3. Sin embargo, el nivel de agua del Isar en Baja Baviera sigue aumentando, con Landshut exceeding the warning level 3 threshold value.

El martes, el Servicio Meteorológico Alemán anunció que no se espera lluvia fuerte o descenso de temperatura inminente en el pronóstico.

More than 20 lives have been lost in neighboring countries to the flooding.

Extensive flooding can still be seen in Poland, Czech Republic, Slovakia, and Austria. Authorities anticipate further days to provide a final clearance, with more than 20 reported fatalities across these countries. In the Czech Republic, several individuals remain missing, and the military is offering assistance in the affected areas.

En Austria oriental, se han declarado situaciones de emergencia debido a las lluvias persistentes de los últimos días. Un gran número de edificios han sido evacuados y muchas carreteras también han sido cerradas debido a las inundaciones.

La Cruz Roja Alemana planea enviar más ayuda a Polonia el miércoles, incluyendo 2500 camas y 500 mantas. La situación remains unstable, particularly in southwestern Poland, with numerous cities and towns experiencing flooding, dams and bridges being destroyed.

