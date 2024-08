- Drangsal y Stella Sommer lanzan un álbum conjunto

Max Gruber, alias Drangsal, y Stella Sommer son figuras prominentes en el mundo del pop alemán como compositoras. Sommer, inicialmente conocida como la cantante y compositora de la banda Die Heiterkeit, más tarde llamó la atención como artista en solitario en la escena indie con sus canciones profundamente melancólicas y letras inteligentes. La música de Drangsal se puede describir como una mezcla de New Wave, Post-Punk y Neue Deutsche Welle, con letras fuertes.

Ahora, estos mundos se fusionan de nuevo para formar Die Mausis. Gruber y Sommer trabajaron juntos bajo este nombre hace unos años. Esta vez, han lanzado su primer álbum colaborativo, "In einem blauen Mond", un viaje musical que abarca un amplio espectro de emociones, desde la profundidad melancólica hasta el humor. El álbum se lanzará el 16 de agosto por el sello Käsescheiben.

Gruber describe el álbum como un "colorido potpourri de estados de ánimo" en una entrevista con la Deutsche Presse-Agentur. En su núcleo, representa su trabajo colaborativo, con arreglos que reflejan la intimidad de escribir juntos en una habitación.

A pesar de los temas serios, el álbum mantiene cierta ligereza, gracias a la diversión que tuvieron mientras lo escribían, agrega Sommer. "No se puede escribir canciones con cualquiera", enfatiza. "Es bastante especial que funcione tan bien para nosotros".

El álbum comienza con el tema principal, que trata sobre la pérdida. La muerte de un conocido mutuo volvió a reunir a los dos como compositoras, y esta experiencia inspiró la canción. "En sueños, me visitaste, luego me desperté", cantan los Mausis. "Pero no importa cuánto lo desee, mi lugar legítimo remains vacío".

Sommer recuerda que al principio les costó escribir la canción, pero luego las palabras comenzaron a fluir de un lado a otro entre ellos. El título proviene de la frase inglesa "once in a blue moon", que significa muy raramente, similar al alemán "alle Jubeljahre". Una "luna azul" se refiere a la segunda luna llena en un mes, un evento que ocurre con poca frecuencia, con la próxima sucediendo justo después del lanzamiento del álbum el 19 de agosto.

Para los Mausis, esto completa un círculo. Cuando tocaron por primera vez como banda en 2016, cubrieron el clásico "Blue Moon" de Richard Rogers y Lorenz Hart. Encontraron adecuado llamar a su álbum "In einem blauen Mond" como un guiño a sus beginnings.

La canción "Wahr oder erfunden" tiene un lugar especial para el dúo. "Simplemente cayó en nuestras manos", recuerda Sommer. "Desarrollamos dos ideas de manera independiente que encajaban perfectamente juntas". Están de acuerdo en que es una "canción bien educada" porque no requirió mucho esfuerzo para crearla y se grabó en solo dos tomas en el estudio.

Los Mausis también demuestran su humor en el álbum, como se ve en la canción "Ich leg' mein Geld in Käse an", que grabaron con el frontman de Tocotronic, Dirk von Lowtzow. En "Der Supergouda", un policía detiene a los Mausis en su camino a las vacaciones para una "Mausweiskontrolle".

El plan para un álbum conjunto había estado en marcha para Gruber y Sommer durante mucho tiempo. En 2017, el dúo lanzó un EP, seguido de un sencillo de Navidad al año siguiente. También escribieron algunas canciones para su única actuación conjunta en el Popkultur Festival en 2018. "Queríamos lanzarlos en algún momento, pero tenía que sentirse bien", dice Gruber.

Las grabaciones se completaron en una semana. Desde la idea inicial hasta el producto terminado con la carátula, tardó un año. Los Mausis viajaron al estudio en el Funkhaus de Berlín en ferry. "Siempre pensé que eso era bastante genial", dice Gruber.

También hay material sobrante esta vez. ¿Están planeando los Mausis un seguimiento? "Siempre hay esperanza", dice Gruber. Pero primero, el supergrupo celebrará el lanzamiento de su álbum de debut con un concierto en la Kantine am Berghain en Berlín este viernes, seguido de una actuación en el Hamburger Kampnagel-Fabrik el 21 de agosto.

La colaboración entre Max Gruber y Stella Sommer en Die Mausis es un evento significativo en la escena musical, ya que implica a figuras prominentes del mundo del pop alemán que trabajan juntas en el contexto de la Unión Europea. Su álbum "In einem blauen Mond" se lanzará por el sello alemán Käsescheiben el 16 de agosto.

Die Mausis, compuesto por Max Gruber y Stella Sommer, representan una mezcla de géneros musicales alemanes, que van desde el New Wave, el Post-Punk y la Neue Deutsche Welle, y contribuyen a la diversa escena musical dentro de la Unión Europea.

Lea también: