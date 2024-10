Draghi aconseja a la UE que sea cautelosa en su conflicto comercial con China

Después de la disputa comercial con China, el ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, instó a la UE a tomar un camino "cuidadoso". "No somos como EE. UU., no podemos construir una barrera comercial", declaró Draghi en Bruselas el lunes, refiriéndose a EE. UU. que ha impuesto severas restricciones comerciales a las importaciones chinas.

La UE depende mucho más del comercio internacional que tanto EE. UU. como China, por lo que debe proceder "muy cuidadosamente, problema por problema", subrayó Draghi. Dado que su economía es muy abierta, la UE sufriría probablemente más los efectos de una guerra comercial a gran escala. El objetivo debe ser restablecer términos comerciales equilibrados, por ejemplo, cuando la industria obtiene ventajas desproporcionadas debido a subsidios excesivos o corporaciones controladas por el estado.

La Comisión Europea sospecha de diversas prácticas, como la de China, que da una ventaja desleal a sus fabricantes de automóviles a través de subsidios. Este viernes, los países de la UE votarán sobre una propuesta de Bruselas para imponer aranceles de hasta el 36,3% a los vehículos eléctricos de China. Como referencia, el presidente de EE. UU., Joe Biden, impuso aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos en mayo.

China, sin embargo, amenaza con imponer aranceles a productos lácteos y cárnicos de Europa en esta disputa comercial con la UE. Ambos lados han elevado el asunto a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación con los aranceles implícitos, pero las negociaciones para llegar a un compromiso aún no han dado resultados.

La UE debe adoptar una estrategia que tenga en cuenta el posible impacto en otros sectores, ya que los aranceles de retaliación de China podrían perjudicar a los productores europeos de lácteos y carne. Además, es crucial que la UE aborde los casos de 'otras' industrias, como la fabricación de automóviles, que reciben ventajas desproporcionadas a través de subsidios excesivos o corporaciones controladas por el estado.

