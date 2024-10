Dos personas sucumben a las muertes mientras el lento tifón Krathon se abría camino hacia el territorio del sur de Taiwán.

El tifón Krathon, capaz de alcanzar velocidades de 135 km/h (85 mph), azotó el sur de Taiwán alrededor del mediodía del jueves, equivalente a un huracán de categoría 1 del Atlántico.

Dos personas perdieron la vida y 219 individuos informaron lesiones, con una persona aún desaparecida, según el Centro de Operaciones de Emergencia Central de Taiwán.

Un conductor de 66 años falleció debido a rocas caídas, mientras que un hombre de 70 años sufrió la misma suerte mientras podaba un árbol durante el tifón.

Antes de tocar tierra, Krathon se movió lentamente a lo largo de la costa sur de Taiwán. En días anteriores, había permanecido cerca de Taiwán y las Filipinas como un equivalente de categoría 4, con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, emitiendo advertencias de posibles "daños catastróficos".

Después de debilitarse, Krathon continuó azotando Taiwán con lluvias intensas, lo que provocó el cierre de escuelas y la suspensión de la Bolsa de Valores anteriormente en la semana. Se suspendieron más de 300 vuelos y, a las 3 p.m., aproximadamente 100,000 hogares habían sufrido cortes de energía, según el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán.

Krathon dejó lluvias que iban desde 250-500 mm (10-20 pulgadas), con algunas áreas experimentando más de un metro (40 pulgadas) de lluvia. Se esperaadditional rainfall of 250-500 mm (10-20 inches) as Krathon continues to hover over and near Taiwan.

Las escuelas y los negocios estuvieron cerrados en todo Taiwán el jueves. Más de 38,000 soldados taiwaneses están en alerta, listos para ayudar en caso de emergencias.

Las autoridades de Kaohsiung advirtieron sobre el ritmo lento de Krathon, stating that if the typhoon stopped in Kaohsiung and Tainan areas, it could prolong its destructive impact upon Kaohsiung.

El alcalde Chen Chi-mai aconsejó no salir de casa, diciendo: "Por favor, eviten salir".

El estudiante universitario Liao Shian-rong, de 24 años, compartió su experiencia con Reuters, habiendo viajado desde Taipei a Kaohsiung para experimentar la tormenta de primera mano.

"Estamos siendo golpeados por el ojo de lawall now and will soon enter the eye," he said, filming the storm from a hotel lobby.

Footage shared on social media via Threads depicted strong winds that had tipped over motorcycles and destroyed scaffolding structures, as well as ripped off roofs.

El tifón Krathon, también conocido como Julien en las Filipinas, había afectado anteriormente las islas más septentrionales de Filipinas, lo que provocó evacuaciones y inundaciones severas en las comunidades costeras.

Casi 23,000 hogares en tres regiones han sido afectados por la tormenta, según la agencia de noticias de Filipinas.

El tifón, inicialmente clasificado como un equivalente de categoría 4, representó una amenaza significativa para Asia, lo que llevó al presidente de Taiwán a emitir advertencias de posibles daños catastróficos. Después de debilitarse, Krathon continuó su camino y trajo lluvias intensas a diversas partes de Asia.

